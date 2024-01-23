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Татарстанцам представили новое мобильное приложение для защиты от спама и мошенников

МТС, цифровая экосистема, запустила бесплатное антиспам-приложение «Защитник», с помощью которого можно определить, кто звонит, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложением могут пользоваться абоненты любых российских мобильных операторов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Ранее этот функционал был доступен только клиентам МТС.

Анализ выполняется на основе технологий Big Data МТС. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.

В приложении татарстанцы также могут пожаловаться на нежелательный звонок, для этого нужно воспользоваться виджетом и нажать кнопку «Пожаловаться на спам». В будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков, они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего. Приложение бесплатное и не содержит рекламы, в магазинах приложений оно заменит приложение МТС «Кто звонит». Приложение доступно в Google Play и AppStore.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.

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