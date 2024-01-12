На каникулах казанцы предпочли салатам рабочие созвоны и онлайн-обучение

Цифровая экосистема МТС проанализировала активность пользователей на цифровой платформе для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» в новогодние каникулы 2024 г. Проводить рабочие встречи онлайн и учиться пользователи начали гораздо раньше, чем закончились официальные выходные. Деловая активность с помощью видеосервисов платформы выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%. Больше всего мероприятий прошло в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество деловых онлайн-встреч и мероприятий на коммуникационной платформе экосистемы выросло на треть. В Казани, по данным исследования, за время каникул прошло свыше 100 онлайн-мероприятий.

Ожидаемо наиболее спокойным днем стал предпраздничный выходной день 31 декабря. Количество мероприятий на платформе по сравнению с аналогичной датой 2023 г. было меньше на 9%. При этом уже первого января пользователи сервиса заметно активизировались и провели в 2,5 раза больше онлайн-мероприятий, чем в ту же дату 2023 г.

Активнее всего пользователи были 4 и 5 января — в каждый из этих дней прошло более 2 тыс. онлайн-встреч и вебинаров, что в два раза больше, чем в эти же дни 2023 г.

«За прошлый год на "МТС Линк" прошло пять миллионов онлайн-мероприятий по всей России. Самым популярным днем для вебинаров стал вторник, а для встреч — среда. Чаще всего платформу используют для рабочих онлайн-встреч и переговоров учебные заведения, частные преподаватели, блогеры. К примеру, в Татарстане к работе на платформе присоединились два крупнейших вуза региона — Казанский федеральный университет и Казанский медицинский университет», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Анализ проводился на основе обезличенных данных пользователей платформы МТС Линк по активности на платформе МТС Линк в период с 31 декабря по 8 января 2024 г.

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«Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. «МТС Линк» предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,7 тыс. магазинов в России.