«Серчинформ» уравняла возможности DLP для Linux и Windows

Компания «Серчинформ» представила свежую версию DLP-системы для контроля ПК на Linux. В обновлении добавился расширенный контроль веб-камеры, в том числе с ИИ-распознаванием лиц и объектов, а также контроль происходящего на экранах мониторов и активности сотрудников в интернете. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

Так, с помощью модуля CameraController на Linux можно создавать снимки пользователя за ПК и просматривать происходящее в зоне видимости веб-камеры в режиме реального времени (LiveCam). MonitorController записывает видео с экранов рабочих станций и делает контрольные снимки, если настроена съемка по расписанию. Наконец, модуль ProgramController анализирует пользовательскую активность в веб-браузерах и оценивает, насколько продуктивно они проводят время в интернете.

Полученные сведения складываются в отчеты, по которым можно судить о дисциплине и эффективности работы сотрудника. Кроме того, продвинутые ИИ-инструменты позволяют выявлять нетипичные угрозы. Например, аналитический движок сравнивает снимки CameraController с образцовым фото пользователя и с помощью распознавания лиц выявляет, что за ПК чужак или никого нет (возможно несанкционированное удаленное подключение), и сигнализирует службе ИБ. Также распознавание работает для телефонов и позволяет выявлять попытки «слить» данные, сфотографировав экран на смартфон.

«Обновление уравняло возможности Linux-версии «Серчинформ КИБ» с версией для Windows – мы наконец адаптировали все модули. Это актуальные новости, например, для госсектора и субъектов КИИ, которые в рамках импортозамещения перешли на российские ОС на базе Linux. Вкупе с другими новинками в КИБ, например, контролем ГКС, наша DLP стала максимально полно удовлетворять требованиям безопасности в этих сферах. Отметим также и возможность установить агент централизованно, из консоли DLP-системы. Более того, агент стал универсален, он сам компилируется под различные минорные версии в рамках одной линейки ОС», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ».

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«Серчинформ» — российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («Серчинформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «Серчинформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «Серчинформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России.