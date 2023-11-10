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Импортонезависимость
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Для импортозамещения ключевого банковского ПО необходим новый индустриальный центр компетенций

Индустриальный центр компетенций (ИЦК) для импортозамещения ключевого банковского ПО предложили создать участники рынка в ходе круглого стола ДОМ.РФ «Сделано в России», который прошел в рамках FINOPOLIS-23.

Модератором сессии выступил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации Николай Козак, спикерами площадки стали генеральный директор Yadro Алексей Шелобков, генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев, генеральный директор Т1 Алексей Фетисов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский и генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

Сергей Путятинский отметил, что основная проблема текущей стадии импортозамещения автоматизированной банковской системы (АБС) – сроки перехода. Отрасль должна перейти на российские решения до 1 января 2025 года: «Импортозаместить оболочку – никаких проблем нет. Сложность в том, что «под капотом»: там работают все те же системы управления базами данных (СУБД) на иностранных ИТ-решениях, что и были. И путем простого переноса информации из одной программы в другую это не решается. В СУБД огромное количество внутренней бизнес-логики и его нельзя просто скопировать. Фактически нужно брать и с нуля писать весь код, потом достаточно продолжительное время его тестировать. У меня сомнения, что это можно сделать за оставшееся время», – отметил он в своем выступлении.

По оценке ДОМ.РФ для создания российской автоматизированной банковской системы нужно не менее 1,5 млрд. рублей и 2-3 года. Одним из возможных решений могло бы стать создание ИЦК в финансовой сфере.

«Важно консолидировать имеющиеся ресурсы, обеспечить взаимодействие всех заинтересованных сторон и создать общую технологическую платформу, на которой сможет безопасно работать вся банковская отрасль. Конкурировать банки должны на уровне продуктов, но технологическая база должна быть единой. Все это важно выполнить в сжатые сроки и не повторять старое, а сделать рывок на следующий уровень развития российского финтеха», – уверен управляющий директор по ИТ и информационной трансформации Николай Козак.

В задачи ИЦК может войти создание цифровых лабораторий для тестирования отечественных разработок, выработка единых стандартов «ядра» автоматизированных банковских систем (АБС), механизмы аккредитации ИТ-решений для финансового сектора.

Привлечение высококвалифицированных специалистов и формирование эффективной команды – один из ключевых факторов успешной реализации проектов ИЦК. Также крайне важно сосредоточить внимание на безопасности и надежности разрабатываемых ИТ-решений, чтобы гарантировать их устойчивость к киберугрозам и соответствие современным стандартам защиты данных.

«На площадке АФТ уже ведется совместная работа лидеров финансового рынка и ИТ-компаний в области развития независимых технологических решений. Например, был организован центр компетенций по безопасной разработке решений с открытым исходным кодом – FinDevSecOps, в рамках которого участники делятся своей экспертизой, а также будут осуществлять совместную разработку и тестирование ИТ-решений», – отметил генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

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