В первом полугодии объем налоговых льгот резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» вырос почти в 4,5 раза

Свыше 1,7 млрд руб. сэкономили на налогах резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам первого полугодия 2023 г. Это почти в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» дает компаниям налоговые льготы и преференции. Так, резиденты не платят НДС на ввоз товаров, имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль вместо 20% составляет всего 2%.

«В первом полугодии 2023 г. резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили свыше 1,7 млрд руб. Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода прошлого года в 4,5 раза, когда преференции составили чуть больше 393 млн руб. Наибольшая экономия средств за счет налогов зафиксирована в отраслях производства лекарств и медицинских технологий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники. При этом инвестиции резидентов за тот же период превысили 20 миллиардов рублей», – сказал Владимир Ефимов.

В особой экономической зоне Москвы компаний выпускают различное оборудование и медицинские изделия, занимаются разработкой и производством лекарственных средств, ортопедической обуви, биомедицинских клеточных продуктов, а также препаратов для эстетической медицины и косметологии.

«С начала года производители лекарств и различных медицинских изделий получили около 698 млн руб. налоговых льгот, телекоммуникационные компании – около 590 млн руб., производители микроэлектроники – около 280 млн руб.», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Лидером по объему полученных налоговых льгот в первом полугодии 2023 г. стал один из производителей лекарств, сэкономивший на преференциях около 570 млн руб., добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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«Инвестиции резидента за этот период составили почти 930 млн руб., а за все время деятельности в особой экономической зоне превысили 1,5 млрд руб. До конца этого года предприятие планирует завершить строительство завода по выпуску биопрепаратов для лечения редких и наследственных заболеваний. Площадь производства, расположенного на площадке «Алабушево», составляет более 20 тыс. кв. метров», – сказал Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» – это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 предприятий, из которых более 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.