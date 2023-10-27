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МТС запустила LTE на родине Мандар Ууса – в селе Томтор

МТС запустила LTE-сеть в селе Томтор в Республики Саха (Якутия). Доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили еще более 1000 жителей Таттинского улуса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть четвертого поколения МТС запущена на частотах с максимальным радиусом покрытия и охватывает весь населенный пункт. «Дальнобойная» базовая станция обеспечивает связью в том числе и локации за пределами села – сенокосные угодья, пастбища сельхозхозяйственных и охотничьих территорий, а также автодорогу до административного центра улуса – села Ытык-Кюёль.

Село Томтор в Таттинском улусе известно расположенным в нем этнографического музейного комплекса народного мастера Мандар Уус, который в будущем может стать образовательным, научном-исследовательским и туристическим центром республики. В музее представлена коллекция старинных орудий труда, охоты и их копий, которые были изготовлены мастерами кузнечного дела Якутии. После запуска сети МТС местные жители и гости Томтора могут на высоких скоростях свободно пользоваться современными цифровыми сервисами – общаться в соцсетях и по видеосвязи, смотреть фильмы, сериалы или лайфхаки по охоте и рыбалке в хорошем качестве, вести туристические блоги и др.

«Мы продолжаем развивать сеть в отдаленных населенных пунктах Якутии, чтобы селянам были доступны все цифровые сервисы, что и жителям любого крупного города. Природа и наличие уникального музейного комплекса создает предпосылки для развития этнографического туризма в село. Скорость интернета МТС теперь позволит жителям Томтора решать насущные вопросы с помощью госуслуг, обмениваться тяжелыми медиафайлами в мессенджерах и социальных сетях, смотреть в хорошем качестве кино и сериалы, а также видео по ведению сельского хозяйства, а гостям – делиться впечатлениями о культуре и обычаях Якутии онлайн с “большой землей”», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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