Разделы

Телеком Мобильная связь Ритейл Розница Техника
|

МТС запустила программу бесплатной связи для регионов России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске программы бесплатной связи при покупке смартфона во всех регионах присутствия МТС. Новые абоненты смогут не платить за услуги связи до 12 месяцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тыс. руб., представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план «МТС больше». При покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк.

«На протяжении последних нескольких месяцев мы тестировали наше предложение, улучшая его параметры и делая его еще доступнее для покупателей. Пилотный проект оказался успешным, поэтому мы масштабировали его на всю страну. Теперь наши клиенты смогут совершенно бесплатно пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС до одного года, не думая об оплате связи», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Как работает программа

При покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тыс. руб. и тарифного плана «МТС больше» – три месяца бесплатной связи.

При покупке смартфона стоимостью от 35 тыс. до 80 тыс. руб. и тарифного плана «МТС больше» – шесть месяцев бесплатной связи.

При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тыс. руб. и тарифного плана «МТС больше» – 12 месяцев бесплатной связи.

Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа
Цифровизация

Пилотный проект был запущен в июне 2023 г. в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Около 20% покупок по программе бесплатной связи пришлось на бренд Xiaomi. В тройке популярных брендов Samsung и Infinix с 18% и 15% соответственно.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды»

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще