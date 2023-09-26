Специалисты МТС RED помогли устранить уязвимость в инструменте разработки Microsoft WinDbg

Команда перспективных исследований МТС RED ART (Advanced Research Team) компании МТС RED выявила уязвимость в популярном отладчике программного обеспечения Microsoft WinDbg. Эксперт МТС RED ART Александр Калинин обнаружил брешь в безопасности, которая может быть использована в ходе атак на разработчиков, в том числе, с целью встраивания закладок в создаваемые ими приложения. Компания Microsoft была уведомлена об уязвимости в рамках политики ответственного разглашения и уже устранила проблему. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Microsoft WinDbg – один из самых популярных инструментов отладки приложений, работающих на базе операционной системы Windows. Он позволяет разработчикам собирать и анализировать отчеты с информацией о некорректной работе приложения у пользователей. Вендоры используют эту информацию для выявления и устранения недостатков исходного кода, остававшихся неизвестными ранее. Уязвимость, обнаруженная экспертом МТС RED ART, состояла в том, что в отчет о неполадках, автоматически отправляемый разработчикам, можно было встроить вредоносный код или ссылку, поскольку отладчик не проверял безопасность содержимого таких файлов.

«Опасность атаки непосредственно на разработчиков состоит в том, что они, как правило, имеют права локального администратора на рабочей машине и доступ к исходному коду продуктов. Результатом такой атаки может стать утечка конфиденциальной информации и даже встраивание закладок в программные решения компании, чтобы получить доступ в инфраструктуру ее заказчиков», – сказал Александр Калинин, ведущий системный архитектор центра безопасности сред исполнения, эксперт группы МТС RED ART компании МТС RED.

Уязвимость позволяет атакующему удаленно запускать произвольный вредоносный код на рабочей станции с установленным Microsoft WinDbg и доступом по SMB-протоколу к серверу атакующего. Вследствие небезопасности процесса обработки dmp-отчетов о неполадках, злоумышленник может запускать исполнение произвольного кода на уязвимом хосте и реализовать атаку с подменой библиотек, тем самым внедрив вредоносные возможности в легитимное ПО.

Для защиты от данных рисков эксперты МТС RED ART рекомендуют разработчикам использовать исключительно версии Microsoft WinDbg в составе Windows SDK 11 и выше, в которых данная уязвимость устранена вендором.

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МТС RED ART – команда исследований, входящая в состав компании МТС RED, российского разработчика продуктов и сервисов для защиты от кибератак. МТС RED ART занимается поиском и анализом угроз, а также разработкой перспективных технологических решений, которые интегрируются в продукты компании.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.