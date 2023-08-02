«Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA

Центр компетенций RPA «Норникеля» совместно с командой «Первый Бит» офис Спортивная импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Проект миграции был реализован при поддержке вендора PIX Robotics. В рамках проекта было замещено 102 робота без потери функциональности в бухгалтерии, кадрах, казначействе, логистике, закупках, службе безопасности и ИТ.

C 2018 года «Норникель» использовал программных роботов на платформе UiPath для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов. RPA представляет собой автоматизацию повторяющихся бизнес-процессов путем установки программного обеспечения, которое при помощи пользовательских интерфейсов работает с приложениями и компонентами поверх основной ИТ-архитектуры, реплицируя действия, которые традиционно осуществляются человеком. Например, формирование справки 2-НДФЛ. Всего в компании были автоматизированы более 100 бизнес-процессов в таких направлениях как Управление персоналом, Управление НСИ, Бухгалтерский и налоговый учет, Управление закупками, Документооборот.

После ухода иностранного поставщика с российского рынка в 2022 году перед сотрудниками Центра компетенций (далее – ЦК) RPA компании встала задача миграции роботов на российское ПО. Переход требовалось совершить максимально оперативно, поскольку срок действия лицензии UiPath истекал в 2023 году.

Для реализации масштабного проекта была выбрана ИТ-компания «Первый Бит», которая выработала свой уникальный программно-методологический подход к быстрой и эффективной оценке миграции — полный объем работ проекта был определен за пять дней.

В рамках подготовки к миграции командой ЦК RPA в новую среду было перенесено более 20 переиспользуемых компонентов (скрипты для входа в системы и приложения, скрипты для выгрузки и сохранения данных, кастомные библиотеки), которые применялись в 90% роботах.

«Учитывая, что каждая платформа - это самостоятельный продукт со своей картой развития, то во время миграции любая проектная команда сталкивается с тем, что, во-первых, нужно немного перестроить мышление и привычки людей под новые реалии, во-вторых - некоторые процессы в целевой системе работают несколько иначе, чем в исторической», — отметил Александр Черников, куратор проекта компании «Первый Бит», офис Спортивная.

Поэтому на первом этапе проекта сотрудники ЦК RPA «Норникеля» прошли базовое обучение по работе с новой платформой в Академии PIX. Команда «Первого Бита» кроме самостоятельной разработки проводила архитектурную верификацию роботов ЦК RPA «Норникеля» и делилась своими кейсами лучших практик роботизированной автоматизации бизнес-процессов.

Далее в ходе миграции тесное взаимодействие трех команд — ЦК RPA «Норникеля», «Первого Бита» и вендора PIX Robotics — позволило внести в ПО более 85 доработок, отвечающих требованиям ЦК RPA, отделов архитектуры и информационной безопасности «Норникеля».

Командой ЦК RPA «Норникеля» совместно с проектной командой «Первого Бита» был разработан уникальный фреймворк для PIX RPA, который стал усовершенствованным аналогом Robotic Enterprise Framework UiPath, учитывающим все требования ЦК и бизнес-заказчиков. Новая структура фреймворка позволила упростить процедуры тестирования и отладки, а также декомпозировано выдавать ошибки разработчику. В планах у вендора — загрузить совместную разработку в Маркетплейс PIX RPA для использования сообществом и сторонними командами.

Проект по импортозамещению в «Норникеле» стал одним из крупнейших на российском рынке RPA, и его успех во многом сложился за счет слаженной работы всех участников.

Отдельно стоит отметить процесс тестирования, контроля качества разработки и ввода роботов в эксплуатацию, который был выстроен в ходе работы. Центр компетенций RPA «Норникеля» подготовил чек-лист из 14 пунктов для контроля качества кода, а также внутреннюю обновляемую базу знаний рекомендаций по миграции с UiPath на PIX RPА.

«На данный момент мы перевели на платформу PIX RPA все важные бизнес-процессы. Параллельно с миграцией наша команда Центра компетенций RPA реализовывала и запускала новых роботов для бизнес-подразделений, поскольку смогла быстро освоить отечественную платформу», — сказал Виктор Татушин, руководитель проекта в «Норникеле». — На старте проекта платформа PIX RPA имела ряд ограничений, однако благодаря оперативной и качественной доработке ПО, а также проделанной подготовительной работе, отлаженному процессу тестирования, контроля качества разработки и ввода в эксплуатацию, миграция роботов прошла максимально быстро и бесшовно».

«Это один из первых крупных и успешно реализованных проектов в рамках работы, которую «Норникель» ведет по достижению технологической независимости. Центр компетенций RPA функционирует в компании уже давно, с 2018 года. За это время роботизация доказала свою эффективность, способствуя повышению производительности труда и улучшению экономических показателей всей Группы, поэтому при переходе на отечественное RPA-решение нам было очень важно сохранить высокий уровень сервиса и бесперебойность процессов», — комментирует Денис Кривоносов, руководитель по направлению департамента информационных технологий «Норникеля».