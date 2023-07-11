Аналитика МТС: продажи товаров для умного дома увеличились на треть

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на товары для умного дома в собственной розничной сети. С января по июнь 2023 г. продажи смарт-товаров увеличились на 30% в штуках и на 40% в деньгах. Главным драйвером роста этой категории остается спрос на колонки с голосовым ассистентом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В первом полугодии продажи умных колонок с голосовым помощником в розничной сети МТС увеличились на 40% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На долю колонок пришлось почти 70% всех продаж устройств для умного дома. Высокий интерес покупателей фиксируется и на всем российском рынке. Так, с января по июнь 2023 г. в стране было продано около 1,5 млн умных колонок на общую сумму 12,1 млрд руб., что больше, чем годом ранее в 2,1 раз в штуках и в деньгах. Лидером остается «Яндекс станция», занимающая долю в 86% в штуках. Далее следует «Капсула» от VK (10%).

В тройку самых продаваемых товаров вошли интеллектуальные системы освещения. За первые шесть месяцев 2023 г. продажи умных ламп и других систем освещения увеличились на 14%. Высоким спросом пользуются умные лампы, светодиодные ленты и светильники. Топ-3 замыкают смарт-розетки, продажи которых увеличились на 10%.

«Рынок умных устройств находится на пороге нового качественного скачка, связанного с приходом искусственного интеллекта в наш быт. Мы уверены, перспективы для дальнейшего роста есть у множества направлений умного дома. Многие производителя выпускают третье-четвертое поколение своих устройств, добавляя уникальный новый функционал и сохраняя доступные цены. В основном это бренды из Китая, с помощью решений которых можно собрать полноценный умный дом практически для любых задач. Мы видим, что у покупателей растет потребность не только в части оптимизации энергопотребления и повышения уровня комфорта, но и в безопасности. Например, продажи дверных замков с камерой видеонаблюдения и умных замков увеличились в 9,5 и 7 раз соответственно. Также существенный рост показывают умные устройства для ухода за животными, которые могут, к примеру, покормить кота пока хозяева на даче», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.