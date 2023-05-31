GMNG выходит на рынок игровых мониторов: пользователей ждут высокая частота обновления и диагональ экрана до 34 дюймов

Бренд GMNG, выпускающий устройства для гейминга, представляет четыре модели игровых мониторов с частотой обновления до 165 Гц, VA и IPS-матрицами и диагональю до 34 дюймов.

GMNG Gaming GM-34C11W ― 34-дюймовая модель Устройство обладает набирающим популярность соотношением сторон ― 21:9 и вогнутым экраном, который усиливает эффект погружения в игру.

За цветопередачу и хорошие углы обзора отвечает VA-матрица. Разрешение дисплея ― 3440х1440, что соответствует стандарту UWQHD. Поддерживаются высокая частота обновления в 165 Гц и отклик в 1 мс. Также здесь предусмотрена поддержка технологий синхронизации частоты кадров с частотой монитора AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

GMNG Gaming GM-34C11W оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт каждый. Для подключения здесь используются два порта HDMI 2.1, два порта DisplayPort 1.4, а также есть разъем для наушников. HDMI 2.1 поможет работать с консолями PlayStation 5 и Xbox Series X.

GMNG Gaming GM-34C11W

Монитор GMNG Gaming GM-34C11W выполнен в корпусе с развитой эргономикой: можно наклонять и поворачивать дисплей, регулировать его по высоте. За геймерский дизайн отвечают черные ножки, массивная стойка с вырезами для укладки проводов и RGB-подсветка на задней панели. Есть место для крепления VESA 100x100. А для вывода изображения с двух источников здесь доступна функция «картинка в картинке».

GMNG Gaming GM-27F11 и GMNG Gaming GM-32F11 ― 27-дюймовый и 32-дюймовый игровые мониторы. Обе новинки оснащены VA-матрицей: она обеспечивает высокую контрастность и глубокий черный цвет. Модели получили разрешение 2560х1440, что соответствует стандарту QHD, частоту обновления 165 Гц и отклик в 1 мс. Небликующая поверхность экрана и большие углы обзора понравятся тем, кто часто смотрит стримы или YouTube. В этих моделях также предусмотрена поддержка AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

Мониторы GMNG Gaming GM-27F11 и GMNG Gaming GM-32F11 получили двойные динамики мощностью 3 Вт каждый, а также внушительный набор разъемов: пара HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4 для подключения к ПК или консолям, а также 3,5 мм для подключения наушников. Обе модели можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять экран и даже переводить дисплей в портретный режим. Есть место для крепления VESA 100x100.

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GMNG Gaming GM-24F01 ― 24-дюймовый игровой монитор для геймеров, которые хотят максимально сконцентрироваться на игре. Модель получила дисплей на IPS-матрице с разрешением 1920х1080, что соответствует стандарту Full HD. У устройства частота обновления в 144 Гц и быстрое время отклика 1 мс. Есть поддержка AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

У новинки есть все необходимые разъемы: два порта HDMI, порт DisplayPort 1.4 и 3,5 мм выход для наушников. Так что не надо ограничиваться играми только на ПК, к консолям тоже можно подрубиться. С эргономикой тут все более чем замечательно: дисплей можно отрегулировать по высоте, углу наклона, повороту экрана и даже перевести его в портретный режим. Предусмотрено место для стандартного крепления VESA 100x100.

Некоторые новинки уже поступили в продажу.

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GMNG — это бренд устройств для гейминга с набором характеристик для игр любых жанров и для геймеров с разным опытом. Официальным дистрибьютором торговой марки GMNG на территории России является компания Merlion.