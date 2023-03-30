Infinix запускает в России новое поколение смартфонов SMART начального ценового сегмента

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске в России нового поколения смартфонов начальной линейки SMART. Модель SMART 7 сочетает в себе современный дизайн, 13 МП камеру, производительность, достаточную для решения повседневных задач, аккумулятор на 5000 мАч, а также брызгозащиту по стандарту IP53. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

SMART 7 будет доступен в России с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM.Рекомендованная розничная цена 8990 руб. Промо-цена по случаю старта продаж – 6490 руб.

Также в онлайн магазинах пользователи смогут найти для себя версию 4/64 ГБ.

Inifinix SMART 7

Полный список магазинов, в которых можно приобрести новинки Infinix, доступен на официальном сайте компании.

В продаже Infinix SMART 7 будет в трех цветах: «Магия мяты», «Полярный черный» и «Островной белый».

Inifinix SMART 7 – это смартфон начального уровня. Он подойдет тем, кто ищет надежный и недорогой телефон для решения повседневных задач, таких как звонки, общение в мессенджерах и серфинг в интернете, но в то же время не хочет упускать возможность погружения в более широкий мир мультимедиа.

Задняя панель смартфона выполнена с использованием паттерна структурированных волн, напоминающих рябь на поверхности воды или песчаные дюны. Текстурированный пластик предотвращает случайное выскальзывание из рук.

Задняя панель устройства покрыта напылением из ионов серебра, обеспечивающим SMART 7 антибактериальным покрытием и на 99% защищающим его от основных типов бактерий и плесени.

Смартфон также получил сертификацию о брызгозащите по стандарту IP53. Подобный уровень защищенности нечасто встречается в устройствах начального уровня, рассчитанных на массового потребителя. Он гарантирует сохранение работоспособности смартфона даже в том случае, если пользователь попал в сложные погодные условия – например, под сильный ливень.

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Блок камер смартфона состоит из 13 МП основного объектива, вспомогательного модуля, участвующего в работе алгоритмов искусственного интеллекта, а также светодиодной вспышки. Фронтальная 8 МП камера c двойной вспышкой позволит делать селфи, а режим бьютификации обеспечит пользователям неотразимый внешний вид вне зависимости от обстоятельств.

Смартфон обладает 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 720x1612 пикселей. В качестве процессора SMART 7 получил MediaTek Helio A22, выполненный по 12-нм техпроцессу.

Пользователям получат 3 ГБ RAM LPDDR4X с возможностью ее дополнительного программного расширения до 6 ГБ. По сравнению с предыдущими моделями серии увеличение скорости передачи данных составит до 93%, при этом потребление энергии будет снижено на 30%.

Смартфон обладает 64 ГБ встроенной памяти и в сочетании с фирменной технологией Storage Streamlizing. Данное решение позволяет уместить дополнительно более 600 фотографий в высоком разрешении или более 200 аудиотреков.

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SMART 7 поддерживает соединение 4G и возможность одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти объемом до 2 ТБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит до двух дней работы в обычном режиме без подзарядки или до 39 часа непрерывного разговора по телефону. Для обеспечения безопасности данных пользователей в смартфоне используется сканер отпечатков пальцев и возможность разблокировки по лицу.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав одного из крупнейших производителей смартфонов Transsion Holdings. Продукты от Infinix имеют гарантию 12 месяцев и поддерживают программу замены в течение семи дней.