На облачной платформе VK стала доступна СУБД Postgres Pro Enterprise

VK Cloud расширила набор облачных сервисов для крупного бизнеса. На платформе теперь доступна система управления базами данных Postgres Pro Enterprise. Решение поддерживает высокие нагрузки и параллельную работу до 10 тыс. пользователей, позволяет гибко управлять данными и оптимизировать вычислительные мощности компании.

Применение облачной версии Postgres Pro Enterprise позволит создать надежное и масштабируемое хранилище данных без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру. В VK Cloud реализована посекундная тарификация СУБД, а вычислительные мощности для системы можно расширить или отключить парой кликов. Postgres Pro Enterprise легко развернуть и начать использовать в публичном и частном облаке.

СУБД Postgres Pro Enterprise разработана для проектов, где необходим инструментарий для работы с большими объемами данных в условиях, требующих высокой производительности и надежности. Оптимизированный формат хранения данных, инструменты проверки целостности базы и резервное копирование сохранят информацию без остановки работы системы, даже если один из узлов выйдет из строя. Кроме того, в Postgres Pro Enterprise реализованы продвинутые механизмы разграничения прав пользователей: доступом к данным можно управлять на уровне отдельных записей.

Предприятия, которые эксплуатируют системы на базе продуктов Postgres Professional могут разместить среду для разработки и тестирования в VK Cloud и оценить возможности облачной СУБД. Компании также могут перенести в облако ERP-системы: развернуть их в VK Cloud и использовать управляемую СУБД Postgres Pro Enterprise. В частности, специальную версию Postgres Pro Enterprise для «1С».

«Мы расширяем количество сервисов для крупных предприятий, которые предъявляют значительные требования не только к отказоустойчивости инструментов и инфраструктуры, но и к техническому сопровождению продуктов, которые они используют. Пользователи Postgres Pro Enterprise в нашем облаке могут рассчитывать на высокий стандарт технической поддержки VK Cloud и Postgres Professional — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко. — Если компании необходима миграция решения в облако или переход на облачную на СУБД, наша команда готова оказать полное техническое сопровождение».

Postgres Pro Enterprise внесена в Единый реестр российских программ и баз данных Минцифры России. СУБД совместима с операционной системой Astra Linux, что помогает оперативно развернуть в VK Cloud решение с соблюдением всех требований по работе с отечественным ПО и персональными данными. Подключиться к Postgres Pro Enterprise могут пользователи, зарегистрированные на платформе VK Cloud.

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«Мы расширяем количество сервисов для крупных компаний и предлагаем заказчикам СУБД в виде облачных сервисов. VK Cloud — надежный российский партнер с колоссальным объемом собственных разработок и стратегическим видением технологического развития. Новый облачный сервис поможет предприятиям реализовать самые амбициозные планы по цифровизации», — отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

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VK Cloud — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.

Postgres Professional — российская компания, разрабатывающая системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. Компания создана в 2015 г. российскими разработчиками и энтузиастами PostgreSQL с целью развития отечественной отрасли СУБД-строения, создания конкурентоспособной российской СУБД и ее продвижения на российском и международном рынках. В настоящее время в компании работает более 100 российских разработчиков, архитекторов и инженеров с опытом создания прикладных решений. Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и активно развивает PostgreSQL.