Умная реклама МТС стала в два раза популярнее в Новосибирске

МТС сообщает о росте использования новосибирским бизнесом умной рекламы. Так, с начала 2022 г. зафиксировано двукратное увеличение спроса на таргетированную рекламу и SMS-рассылки по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Этот инструмент продвижения в Новосибирске особенно популярен у малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В условиях новых экономических реалий, SMS-рассылки стали на треть чаще использовать торговые центры, фитнес-клубы, аптеки, цветочные салоны и агентства недвижимости.

Среди топ-3 бизнес-задач, которые предприниматели решают с помощью digital-рекламы, лидирует удержание постоянных клиентов. Такие рассылки-информирования занимают 55% от общего числа информационных кампаний. Вторая по важности задача – привлечение новых клиентов. Для прицельной коммуникации с потенциальным потребителем 30% компаний заказывают SMS-рассылки с геотаргетингом, чтобы объявить об акциях и сезонных распродажах. И, наконец, такой канал, как рассылки используют для оперативных коммуникаций с сотрудниками (около 15% обращений): опросы, обратная связь, уведомление о новых событиях и формирование статистики по рассылкам.

«Сегодня бизнес предпочитает самостоятельно настраивать информационную кампанию, выбирая актуальную целевую аудиторию, чтобы сохранить базу или привлечь новых клиентов. Поэтому целевые рассылки так востребованы у многочисленных ТРЦ Новосибирска – в связи с закрытием отдельных магазинов и оттоком покупателей. Высокую эффективность обеспечивает наша Big Data – она позволяет выделить точный сегмент аудитории, которая заинтересуется вашим сообщением», – сказала директор по работе с бизнес-рынком МТС в Новосибирской области Елена Ватуля.

Сервис «МТС маркетолог» работает на основе big data МТС и позволяет точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется привлеченный специалист, все операции осуществляются через личный кабинет самим рекламодателем.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.