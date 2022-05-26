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«Сбер» предоставил доступ к бесплатным сервисам для предпринимателей Петербурга

Бесплатные сервисы «Сбера» и предложения, которые помогают решать бизнесу разноплановые задачи, появились на платформе espb.pro для петербургских предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пользователям площадки стали доступны такие технологичные сервисы «Сбера», как аутсорсинг бизнес-процессов; решение для точного и быстрого поиска работы и подбора персонала; юридическая поддержка для бизнеса; сервис по организации любых бизнес-процессов в электронном виде. Кроме этого, пользователи платформы могут выбрать ИТ-решения для жизни и бизнеса и умные устройства Sber.

Также ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, «Сбер» вместе с партнерами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Число предпринимателей, которые пользуются сервисами “Сбера”, только в Санкт-Петербурге превысило 10 тыс., все они доступны корпоративным клиентам банка. Внедрение их на платформу espb.pro, а также возможность воспользоваться спецпредложениями, которые мы предлагаем ко Дню предпринимателя, позволит еще большему числу владельцев малого и среднего бизнеса найти новые решения и повысить эффективность своих компаний».

Маркетплейс услуг для бизнеса espb.pro в партнерстве с городским Акселератором Санкт-Петербурга представляет сервисы от диагностики бизнеса, до обширной образовательной базы. Также пользователи могут воспользоваться цифровыми сервисами для компаний сферы торговли и услуг, общественного питания, образования, ИТ и креативного бизнеса, а также производственных и технологических компаний.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») – сервисная ИТ-компания, оказывающая услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования. В штате компании работает 6500 инженеров. Компания обслуживает более 2 млн единиц оборудования: POS-терминалы, офисные и мобильные рабочие места, принтеры и МФУ, банкоматы и информационно-платежные терминалы, серверы и системы хранения данных, системы управления очередью.

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