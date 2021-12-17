Wildberries запустил продажи в Великобритании

Российский онлайн-ритейлер Wildberries объявил о выходе в Великобританию, которая стала 19 страной присутствия компании

Оформить заказы покупатели Великобритании могут как в отдельном интернет-магазине uk.wildberries.ru, так и с помощью мобильных приложений на базе iOS и Android, которые работают на английском и русском языках.

Жителям Великобритании доступны 5,5 млн наименований товаров 164 тыс. международных брендов: женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, детские товары, электроника, книги, зоотовары, товары для дома и многое другое. В будущем Wildberries предложит своим еще больше различных товаров из разных ценовых сегментов.

«Мы рады объявить о старте продаж в Великобритании. Wildberries предлагает своим новым покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей – как известных мировых брендов, так и небольших локальных предприятий», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Доставку заказов до дверей дома или офиса покупателей будут осуществлять международные и локальные курьерские службы.

Великобритания стала 19 по счету страной присутствия Wildberries. В 2021 г. компания вышла на рынки США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы и Турции. В 2020 г. Wildberries запустил продажи в Польше, Словакии, Израиле и других странах.