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«Инфоcистемы джет» запускает услугу сопровождения Open Source

ИТ-компания «Инфосистемы джет» создает новое направление сопровождения инфраструктурных Open Source решений. Услуга особенно актуальна для прогрессивных компаний, которые применяют DevOps-практику, сообщили CNews представители «Инфосистемы джет».

По данным исследования, проведенного «Инфосистемы джет» в 2020 г., 56% российских компаний организуют разработку своих приложений в контейнерах и используют продукты на базе открытого исходного кода. При этом большинство из них сталкиваются с трудностями последующего сопровождения стека Open Source ПО. Это связано, в том числе, с колоссальным дефицитом специалистов, способных выполнять задачи развития и поддержки подобных продуктов.

Сервисный центр «Инфосистемы джет» начал практику сопровождения Open Source с 2020 г. в рамках реализации инфраструктурных проектов с применением микросервисных архитектур. С тех пор этот сегмент показал существенный рост, поэтому в ИТ-компании было принято решение выделить это направление сервиса в отдельную услугу, в рамках которой специалисты обеспечат функциональность систем с использованием продуктов Kubernetes, Kafka, Kassandra, Mongo DB, PostgreSQL, Red Hat OpenShift, Redis, Ansible, ManageIQ, Zabbix, Elastic Search и других решений с открытым исходным кодом.

В рамках сервисных контрактов специалисты «Инфосистемы джет» также отвечают за мониторинг, устранение неполадок, обновления и оптимизацию производительности используемых у клиентов Open Source продуктов.

«Когда крупный бизнес начинает использовать Open Source, он получает гибкость и ускорение Time to Market. Обратной стороной медали становится рутина обслуживания, которая еще и сопровождается многими сложностями — далеко не все ИТ-команды обладают компетенциями по сопровождению "свободного" ПО. В России среди интеграторов мы были в числе первых, кто начал развивать практику DevOps и внедрять инфраструктурное ПО с открытым исходным кодом. За несколько лет практики мы собрали у себя мощную экспертизу по облуживанию наиболее часто используемых подобных решений. И теперь готовы взять на себя задачи поддержки их работы, гарантируя самые строгие SLA», — сказала Екатерина Сенченко, руководитель направления ИТ-аутсорсинга сервисного центра «Инфосистемы джет».

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«Инфосистемы джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя сложные и уникальные проекты в масштабах всей страны. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. Входит в Топ-500 крупнейших компаний России (РБК, 2020г.), Топ-10 крупнейших ИТ-компаний и Топ-5 поставщиков ИТ-услуг России (Эксперт РА, 2020г.). Лидер на рынке ИТ-аутсорсинга в России (IDC, 2019), №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), Топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Основные направления деятельности «Инфосистемы джет»: проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа, заказная разработка, внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня, обеспечение информационной безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка.

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