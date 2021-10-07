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Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение

Цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. Теперь пользователям станет проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты. На сайте обновили разделы, добавили новые полезные опции и увеличили количество фильтров для поиска актуальных туристических предложений. Портал адаптирован под мобильные устройства.

«Сегодня Russpass — один из самых удобных способов спланировать путешествие по России. Составляя свой маршрут, можно в деталях рассмотреть интересные достопримечательности — пользователям теперь доступно слайд-шоу. Всего в сервисе уже представлено больше 3,2 тыс. предложений для туристов. Это готовые туры, экскурсии и многое другое», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Основные достоинства новой версии сайта Russpass — улучшенный интерфейс и удобная навигация. Выбрать направление (регион) для путешествия помогут специальные карточки, расположенные на главной странице. На них отображаются наиболее востребованные, по статистике сервиса Russpass, направления для поездок внутри страны. В данный момент это Москва, Санкт-Петербург, а также Крым. Крайняя справа карточка дает возможность перейти к поиску других регионов. Кроме того, выбрать, куда поехать, а также найти мероприятия, музеи, рестораны и другие предложения можно при помощи поисковой строки. Она находится наверху главной страницы.

Определиться с маршрутом поможет и интерактивная карта России. На ней отмечены популярные природные и культурные достопримечательности каждого региона страны. Для удобства пользователей карта размещена отдельно, найти ее можно внизу главной страницы.

В обновленной версии все туристические предложения сервиса Russpass разделены на четыре большие категории: «Места и события», «Маршруты и экскурсии», «Рестораны и кафе», «Туры». В них представлены краткие описания достопримечательностей, экскурсий, маршрутов, дана информация о стоимости билетов в музеи и выставочные центры, среднем чеке в ресторанах и кафе и другие полезные сведения. Здесь также можно посмотреть фотографии отдельных локаций и подробные карты.

Для того, чтобы еще быстрее находить подходящие предложения, стоит воспользоваться специальными фильтрами. Например, в категории «Маршруты и экскурсии» выставить желаемую стоимость билетов, выбрать тематику (исторические, обзорные, ночные экскурсии и другое), указать тип мероприятия (например, индивидуальный тур в сопровождении гида). В категории «Места и события» есть возможность отбирать данные в соответствии со своими интересами — отметить для показа только музеи, театры, концерты или развлечения для детей. Всего в этой категории доступно около двух десятков фильтров. Тематические блоки легко найти, они размещены в центре главной страницы сайта.

Теперь удобно добавлять понравившиеся туры, экскурсии, рестораны и достопримечательности в «Избранное». Для того, чтобы просмотреть сохраненный контент, потребуется нажать на кнопку «Меню» (наверху главной страницы) и выбрать во всплывающем окне «Избранное».

На страницах некоторых достопримечательностей легко практически в один клик купить билеты в музей, театр или на концерт, а на страницах ресторанов и кафе — забронировать столик. Купленные на сайте Russpass билеты в музеи, выставочные залы, а также броня столиков в ресторанах сохраняются в личном кабинете пользователя. Кроме того, они приходят на электронную почту, указанную при регистрации в Russpass. Чтобы зайти в личный кабинет, нужно в меню выбрать пункт «Профиль».

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Интеграция

Дополнительные функции, такие как бронирование гостиниц и покупка авиа- и железнодорожных билетов, вынесены в отдельный раздел «Сервисы». Найти его можно наверху главной страницы.

Еще одна полезная новинка облегчит работу компаний с сервисом. Раньше для того, чтобы начать сотрудничество с Russpass, требовалось заполнить большую онлайн-анкету на сайте сервиса. Теперь достаточно перейти в раздел «Стать партнером» и в появившейся графе указать только ИНН.

Бесплатное мобильное приложение Russpass для iOS и Android можно скачать на смартфон. В нем те же функциональность и набор опций, что и на сайте сервиса. Информация доступна на трех языках: русском, английском и испанском. В приложении представлены четыре категории: «Главная», «Сервисы», «Избранное» и «Профиль». В меню есть иконки для перехода на интерактивную карту и поиск.

Все туристические предложения (достопримечательности, туры, экскурсии, рестораны и кафе) находятся на главной странице. Приобрести авиа- и железнодорожные билеты и забронировать гостиницу легко в категории «Сервисы». В разделе «Избранное» сохранятся все понравившиеся события и места. Планируется, что в скором времени пользователи смогут просматривать информацию на этой странице даже при отключенном интернете. Пока же она доступна только при работающей сети.

В категории «Профиль» есть возможность авторизоваться и войти в свой личный кабинет. В будущем там будут отображаться приобретенные на Russpass билеты в музеи и выставочные залы, а также броня столиков в ресторанах. Благодаря гаджету их удобнее всего предъявлять при прохождении контроля.

Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий.

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