Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов

Каждый восьмой россиянин использует различные гаджеты для контроля сна — умные часы, браслеты, приложения для смартфона, свидетельствуют результаты опроса, проведенного производителем носимых устройств Garmin и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Влиянием технологий на качество сна доволен каждый второй.

Мужчины и женщины используют гаджеты и приложения для контроля сна одинаково часто (по 13%). Чаще других гаджетами и приложениями для контроля сна пользуются пиарщики и маркетологи (29%), работники ИТ-отрасли (19%), транспортно-логистической отрасли (19%), строительства и недвижимости (15%), сельскохозяйственной отрасли (14%), юристы (13%), студенты (11%) и бухгалтеры (11%).

Наиболее востребованы такие технологии среди жителей Самарской области (23%), Нижегородской, Воронежской и Новосибирской областей (по 16%), петербуржцев (14%), москвичей (13%), жителей Краснодарского края (12%), Подмосковья (10%) и Свердловской области (10%).

На вопрос о том, пользовались ли респонденты гаджетами или мобильными приложениями для контроля качества сна два года назад, положительно ответил каждый 12 опрошенный (8%). Таким образом, доля пользователей выросла на 5 процентных пунктов.

Влиянием технологий контроля сна на его качество доволен каждый второй респондент, который ими пользуется (51%). Свыше трети опрошенных (37%) пожаловались на отсутствие положительного результата в процессе пользования. А каждый седьмой (15%) затруднился ответить на этот вопрос.

В числе основных претензий, предъявляемых к гаджетам и приложениям, — высокая стоимость (69%), сомнения в точности собираемых метрик (61%), неудобный и сложный интерфейс (54%), сложность выработать привычку регулярного контроля сна (49%) и отсутствие широкого ассортимента и, соответственно, выбора гаджетов для контроля сна в населенном пункте проживания респондента (46%).

По прогнозам аналитиков Statista, с которыми согласна Garmin, глобальный рынок продуктов, услуг и приложений для контроля сна вырастет с $432 млрд в 2019 г. более чем на треть, до $585 млрд к 2025 г. Россия не отойдет от общемировой тенденции по мере роста тренда на здоровый образ жизни в условиях высоких темпов распространения коронавируса — о росте спроса на умные гаджеты с функцией мониторинга сна и показателей жизнедеятельности в России свидетельствуют исследования, периодически проводимые крупными маркетплейсами. Мировые лидеры по продажам гаджетов с функцией контроля сна — Apple (по данным Strategy Analytics, занимает 52,5% рынка), Samsung (11%) и Garmin (8,5%).