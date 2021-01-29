Huawei представит новые продуктовые категории на российском рынке

Huawei объявила о намерении в 2021 году выпустить на рынок более 40 продуктов в различных категориях. Ожидается, что в России, помимо уже представленных смартфонов, ноутбуков, планшетов, наушников, умных часов, умных колонок и роутеров, будут презентованы новые категории продуктов Huawei: стационарные компьютеры, мониторы и умные очки. В 2021 году компания планирует как выпуск флагманских смартфонов и ноутбуков, так и устройств среднего ценового сегмента, предоставляя пользователям больше возможностей для выбора.

Huawei стремительно развивает экосистему, расширяет и укрепляет своё присутствие в сегменте ноутбуков, планшетов и носимых устройств. Расширение продуктовой линейки и презентация новых категорий станут ответом на растущий среди пользователей интерес к продуктам Huawei, как в России, так и по всему миру.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году Huawei впервые оказалась в пятерке лидеров по продажам ноутбуков. Также в число пяти самых продаваемых моделей на российском рынке вошли два ноутбука компании: Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 15. Во втором квартале 2020 года Huawei вышла на второе место в мире, увеличив продажи носимых устройств на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 10,9 миллионов штук и заняв 12,6% рынка. В третьем квартале 2020 года, по данным Counterpoint Research, на долю Huawei пришлось 15% мировых поставок умных часов. Кроме того, в апреле 2020 года Huawei стала крупнейшим брендом смартфонов в мире, заняв 19% рынка.

Успехов также добился фирменный магазин приложений AppGallery, занимающий третье место по величине в мире. На сегодняшний день в нём представлено 18 категорий приложений, включая новости, социальные сети, развлечения и другие. Магазин приложений уже доступен в 170 странах, число зарегистрированных пользователей AppGallery превысило 700 миллионов, а число ежемесячно активных пользователей – свыше 500 миллионов. С января по август 2020 года приложения из AppGallery скачали 261 миллиард раз. В России у AppGallery уже более 17 миллионов пользователей.

Платформа распространения приложений Huawei Mobile Services продолжает привлекать разработчиков со всего мира. В экосистеме HMS уже зарегистрировались 2 миллиона создателей приложений и контента, которые совместно с Huawei работают над расширением ассортимента магазина, стремясь открыть для пользователей со всего мира доступ к новым интеллектуальным функциям, возможностям и развлечениям. В магазине уже присутствует подавляющее большинство популярных в России мобильных программных продуктов, таких как TikTok, ВКонтакте, Telegram, Aliexpress и другие. На данный момент более 96 000 приложений интегрировано с сервисами HMS Core, которые открывают им прямой доступ к аппаратным возможностям смартфонов Huawei.

«Huawei ведёт бизнес в России более 20 лет, Россия для нас — один из главных стратегических рынков, — сказал президент Huawei Consumer Business Group в России и СНГ Лео Ли. — Для активного развития мы создаём собственную цифровую экосистему, уделяя большое внимание разработке смартфонов, ноутбуков, планшетов, носимых устройств, наушников и других категорий продуктов. Мы не забываем про оборудование для мобильного офиса, компоненты умного дома, развлечения, фитнес и спорт для того, чтобы учесть все возможные сценарии использования. Мы верим, что наш общий вклад с партнерами откроет новую эру уникальных устройств, охватывающих различные сферы повседневной жизни людей».