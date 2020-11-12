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МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста»

Интеграция Инфраструктура Облака

МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста», одного из крупнейших грузоперевозчиков Западной Сибири, осуществляющих перевозки по России, странам СНГ и Европе. Технологии резервного копирования, которые доступны в облаке CloudMTS, позволили компании решить задачу по защите данных от аппаратных сбоев, человеческих ошибок, вирусов и кибератак.

Облачный провайдер CloudMTS предоставил перевозчику сервисы облачного резервного копирования. На облачной площадке реализуется резервное копирование баз данных и программного обеспечения. Помимо создания резервных копий в облаке, сервис защищает компанию от вирусов, повышая безопасность данных. Используемые технологии в режиме реального времени отслеживают все активности на ресурсах клиента. Если обнаруживается нецелевое действие, то оно блокируется, и администратор получает уведомление.

Компания имеет филиалы в 19 городах России и Белоруссии, ежедневно доставляя грузы заказчикам по всей стране, а также за рубеж. «Верста» работает с большим числом заказчиков и партнеров, ежедневно ведя объемный документооборот и обрабатывая большие массивы данных. Все это требует доступности и бесперебойной работы информационных систем в режиме 24/7.

«Несколько месяцев назад мы имели неприятный опыт восстановления файлов после хакерских атак. Делали это вручную и порой безуспешно. Мы не могли позволить себе оказаться в подобной ситуации еще раз, поэтому приняли решение о необходимости воспользоваться услугами резервного копирования данных. При выборе поставщика бэкап-решений мы остановились на CloudMTS, поскольку давно знаем компанию МТС как надежного партнера для бизнеса. Уже не первый год пользуемся услугами мобильной связи провайдера», – сказал директор транспортной компании «Верста» Александр Кукарских.

«Технические проблемы с собственным хранилищем или атаки киберпреступников способны лишить компанию доступа к корпоративным данным на время или даже навсегда. В первом случае это будет означать временные затруднения и финансовые потери, во втором – возможно, даже уход с рынка. Потеря данных может сказаться негативным образом не только на бизнес-процессах, но и на главном – лояльности клиентов. Кроме того, повсеместная цифровизация бизнеса способствует росту спроса на услугу: ее подключают и системообразующие предприятия, и малый бизнес, и государственные органы. Только за последние полгода объем данных, хранимых томскими компаниями в облаке CloudMTS, вырос в пять раз», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Резервное копирование для компании «Верста» реализуется на основе технологий Acronis. Среди преимуществ бэкап-сервисов CloudMTS – возможность самостоятельного управления параметрами резервного копирования через веб-консоль, а также копирование данных с любой площадки в один или несколько дата-центров, имеющих высокий уровень безопасности и отказоустойчивости.

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