Infinix представит первую в мире 48-мегапиксельную двойную селфи-камеру и 64-мегапиксельную ромбовидную заднюю камеру в флагманском смартфоне Zero 8

Infinix Mobile, ведущий бренд, специализирующийся на производстве стильных и технологичных смартфонов для молодого поколения во всем мире, представил свой последний флагман – Zero 8. Долгожданное мобильное устройство может похвастаться первой в мире двойной 48-мегапиксельной селфи-камерой и 64-мегапиксельной задней камерой. Четырехъядерная камера оснащена объективом Sony IMX 686. Гаджет будет доступен в двух ярких цветах: Black Diamond и Silver Diamond. Розничная цена ($219) устройства будет доступна для предварительного заказа на AliExpress в России с 19 октября. Первые 2000 покупателей смогут приобрести смартфон по стоимости $189.

Zero 8 оснащен чипсетом MediaTek Helio G90T с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также имеет плавный дисплей с частотой обновления 90 Гц. Это первый в мире смартфон с 48-мегапиксельной двойной камерой для селфи и уникальной ромбовидной четырехкамерной камерой с 64-мегапиксельным объективом. Мобильное устройство от Infinix оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 33 Вт, время работы в режиме разговора составляет 36 часов и 26 дней в режиме ожидания. Смартфон работает под управлением XOS 7 на базе Android 10.

Флагманский смартфон Infinix Zero 8

Самым большим преимуществом этой модели является камера. Задняя камера оснащена объективом от Sony, позволяет снимать видео 4К, а также обладает сверхшироким датчиком 8MP и двумя 2-мегапиксельными камерами для съемки при слабом освещении. На передней панели смартфона установлена двойная селфи-камера с датчиком на 48 МП в сочетании со сверхширокоугольным объективом на 8 МП. Селфи-камера также может записывать видео в качестве 4К.

При анонсировании нового флагманского устройства этого года, генеральный директор Infinix Mobile Бенджамин Цзян выступил с речью, в которой сказал: «Infinix занимает лидирующие позиции в разработке устройств, отвечающих потребностям рынка и потребителей. Наши смартфоны соответствуют ожиданиям стильного внешнего вида и выскоклассным характеристикам современного гаджета. Мощное аппаратное обеспечение Zero 8 в сочетании с функциями четкой картинки, предоставит пользователям возможность использования максимальной работы мобильного устройства».

Zero 8 может похвастаться первой в мире двойной 48-мегапиксельной селфи-камерой и 64-мегапиксельной задней камерой

Благодаря своему стильному дизайну, новейшим технологиям и высокой производительности Infinix предлагает самые передовые технологии, смелые и стильные инновации, позволяя потребителям оставаться в курсе последних тенденций.

О компании

Infinix Mobile – компания, основанная в 2013 году и ориентированная на молодое поколение. Главная задача Infinix - дать потребителям возможность выделиться из толпы и показать миру, кто они есть на самом деле. Бренд стремится предоставлять самые передовые технологии, смелый и стильный дизайн, чтобы потребители были в курсе тенденций. Портфель производителя включает пять производственных линий - ZERO, NOTE, HOT, S и SMART. Infinix присутствует на рынке более, чем 70 стран мира, включая Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Южную Азию.

Чтобы регулярно получать обновления Infinix Mobile Russia, посетите страницы компании в социальных сетях: «Вконтакте», Instagram, Facebook.