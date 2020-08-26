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«Юнидата» получила сертификат совместимости с операционной системой «Лотос»

ПО Софт

Компании «Юнидата» и «Энстрим» объявили об успешном тестировании платформы управления данными «Юнидата» в операционной системе «Лотос», подтвердившем полную совместимость.

«Юнидата» – это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающая их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.

Среди основных функций платформы «Юнидата» – централизованный сбор данных, поиск и объединение дубликатов, анализ данных и формирование статистики, стандартизация и обеспечение качества данных, их выгрузка в сторонние информационные системы, управление данными на основании внутренних регламентов предприятия, предоставление прав на действие с данными. Переход к концепции продуктовой платформы, поддерживающей возможность расширения базовой логики и использования адаптивных модулей, позволил создать одно из самых мощных и эффективных мировых решений по управлению данными в мире. Платформа внесена в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (Свидетельство №2016610744).

В свою очередь, операционная система «Лотос» предназначена для развертывания в составе программно-аппаратного комплекса и представляет собой комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами СВТ, организующая работу с файлами и выполнение прикладных программ, осуществляющая ввод и вывод данных. «Лотос» включена в Реестр отечественного программного обеспечения. Реестровый номер 4695.

Существуют четыре версии ОС «Лотос»: для серверов, информационных киосков, рабочих и терминальных станций. Система поддерживает разные варианты архитектур процессоров: x64, x86, MIPS, ARM. Ее пользователи получают качественный интерфейс, предсказуемое поведение системы, запуск приложений Win32, доступ к корпоративной почте, адресной книге, календарю и сетевым ресурсам.

ОС «Лотос» позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты миграции для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ) такие как SecretNet («Код Безопасности»), DallasLock («Конфидент»), а также средства криптографической защиты (СКЗИ) такие как «Криптопро», Vipnet. Система полностью соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.

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