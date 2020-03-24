«Мегафон» обновил бесплатные сервисы для комфортного карантина

За последние две недели трафик мобильного интернета в сетях 4G «Мегафона» не претерпел существенных изменений, при этом произошел рост потребления услуг фиксированного домашнего интернета абонентами «Нэт бай нэт холдинга» (100% дочерняя компания «Мегафона», работает под брендом Wifire). Относительно прошлой недели он увеличился в среднем на 20% в зависимости от региона. Большинство клиентов провайдера – частные домохозяйства, поэтому часы наибольшей активности по-прежнему приходятся на интервал с 20 до 22 часов. В это время фактический трафик почти удваивается по сравнению с дневной загрузкой, и при этом у провайдера сохраняется достаточный резерв емкости на каналах. Даже если все клиенты будут пользоваться сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером и даже больше, компания, по собственному заявлению, с этим справимся без дополнительных усилий. В текущей ситуации, когда многие вынуждены находиться дома, абоненты домашнего интернета и цифрового ТВ смогут пользоваться услугами даже при нулевом или отрицательном балансе. Скорость доступа также будет увеличена до максимальной – до 100 Мбит/с, а если позволяют технически условия – до 1 Гбит/с.

Одновременно с переводом сотрудников на удаленную работы в компании отмечают рост трафика в сети CDN (Contend Delivery Network). Это сервис, который ускоряет работу интернет-сайтов, оптимизирует воспроизведение медиаконтента за счет хранения данных в дата-центрах «Мегафона», расположенных максимально близко к конечному пользователю. Через сеть CDN проходит трафик сервиса «Мегафон ТВ», нескольких крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-магазинов. Каждую неделю марта трафик интернет-магазинов увеличивается в среднем на 11%, онлайн-кинотеатров и других видеосервисов – примерно на 33%.

Также «Мегафон» внес изменения в работу (или сделал бесплатными) ряда услуг, которые могут быть востребованными абонентами в текущих условиях.

В три раза (с 60 до 180 минут) увеличен лимит звонков домой в роуминге для тех, кто сейчас находится в Европе, чтобы абоненты могли оставаться на связи, решать вопросы о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров.

Дома абоненты «Мегафона» при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных. И это не временная мера, а постоянный сервис, который давно работает для абонентов «Мегафона».

«Мегафон» открыл продажу SIM-карт с саморегистрацией на Tmall, ресурсе «Aliexpress Россия», и в собственном интернет-магазине с бесплатной доставкой за один день, чтобы купить SIM-карту и подключиться к оператору связи можно было, не выходя из дома. Это позволит минимизировать контакты и не посещать магазины. «Мегафон» называет себя единственным оператором, который предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуг. Процесс занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрическим способом активации: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.

«Мегафон» предоставил абонентам бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам: онлайн-курсам, пакетам «Мегафон ТВ», онлайн-библиотекам. В условиях, когда многие вынуждены находиться дома, это поможет получить дополнительные знания и провести досуг за чтением книг, просмотром фильмов и сериалов.

«Мегафон» впервые открыл бесплатный доступ к собственной платформе «Мегафон образование», на которой представлены онлайн курсы для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов по четырем направлениям: ИТ, менеджмент, маркетинг и финансы.

«Мегафон» открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса на ближайший месяц. Это позволит компаниям оставаться на связи с сотрудниками в условии карантина и вынужденного перехода на удаленную работу.

«Мегафон ТВ» отменил на месяц платную подписку на семейный пакет «Максимальный», включающий 216 каналов и 10 сериалов, «Кино по подписке», где представлено 3066 фильмов, 75 сериалов и четыре канала, и «Большой детский».

Бесплатный сервис «Мегафон пресса» – это доступ к более чем 70 журналам, ведущим тематическим медиа о психологии, науке, культуре, истории и путешествиях. Часть материалов можно прослушивать — они дополнены аудиоформатом. Сервис «Книги» объединяет более 100 тыс. книг, доступных в каталоге «Литрес».