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«Билайн» отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб»

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«Билайн» объединил ссылки на популярные государственные услуги и сайты органов государственной власти в мобильном приложении «Куб» и отменил тарификацию внутри этого приложения для своих абонентов, принимая во внимание социальную значимость этих ресурсов.

Приложение «Куб» доступно для смартфонов с операционной системой Android.

В скором времени «Куб» будет доступен для устройств на iOS. Установить и использовать его может абонент любого оператора связи, для абонентов в сети «Билайн» на территории России трафик в приложении не тарифицируется.

Мобильное приложение обеспечивает доступ к сайтам основных органов власти федерального и регионального уровней, классифицированным по тематике. Раздел «Госсервисы» содержит полезные ссылки в таких категориях, как «Семья и дети», «Транспорт и вождение», «Образование», «Пенсия, пособия и льготы» и другие с учетом региона нахождения абонента. В разделе «Органы власти» доступны ссылки в категориях «Президент» и «Правительство», в нем также содержатся ссылки на сайты федеральных министерств и ведомств, региональных властей, социальных программ и так далее.

В качестве одной из мер поддержки усилий органов власти по борьбе с коронавирусом в приложении «Куб» в разделе «Здравоохранение» выделена категория «Информация о коронавирусе» со ссылками на информационные ресурсы, содержащие актуальную информацию по профилактике коронавируса: страницы сайтов Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора и администрации г. Москва – все эти ресурсы доступны в приложении с нулевой тарификацией для абонентов «Билайна». Доступ к правительственному сайту стопкоронавирус.рф с оперативной информацией о ситуации в стране через приложение для абонентов «Билайна» также не тарифицируется. Кроме того, в разделе «Здравоохранение» есть ссылки на сайты с информацией о специальных проектах в этой сфере, на ресурсы с информацией о редких заболеваниях и др.

Всего в мобильном приложении «Куб» на дату публикации этого сообщения доступны ссылки более чем на 300 страниц государственных ресурсов. Разделы и их наполнение будут расширяться и пополняться с появлением новых ссылок, доступ к которым может быть полезен для граждан. В «Билайне» считают, что предложенный подход является наиболее удобным для абонента. «Билайн» готов поделиться своей экспертизой и продолжает прорабатывать различные аспекты обеспечения доступности социально-значимых интернет-ресурсов в России.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайна» Джордж Хелд сказал: «"Билайн" стремится уделять особое внимание потребностям своих абонентов и оперативно реагировать на возникающие в обществе запросы. Создавая приложение "Куб", мы старались определить наиболее приоритетные для пользователей государственные ресурсы и обеспечить доступ к ним для абонентов в сети "Билайн" в России возможным даже при нуле. В приложении также реализована одна из мер, которые "Билайн" предпринял для противодействия распространению коронавируса. Мы внимательно следим за ситуацией и изучаем возможность дополнительных инициатив, которые позволят обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств».

Ранее «Билайн» объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди предпринимаемых компанией мер – пятикратное увеличение объемов пакетов минут и интернета в международном роуминге для абонентов «Билайна», отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции для абонентов «Билайна», отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавирусной инфекции для абонентов «Билайна» на территории России и возможность даже при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа. Для абонентов «Билайна» также запущены короткие номера для звонков на ряд горячих линий по теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 13 марта 2020 г. в приложении «Мой Билайн» доступна информация о профилактике коронавируса. «Билайн» информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 г. включительно и могут быть продлены.

«Билайн», с 2016 г. развивающий практику удаленной работы в масштабах всей компании в рамках проекта BeeFREE, также сделал публичной свою экспертизу по организации удаленной работы.



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