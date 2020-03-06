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«1С-Рарус» и «1С» выпустили новое решение для автоматизации общепита

Интеграция Бизнес-приложения Ритейл Общепит

«1С-Рарус» и фирма «1С» разработали новое отраслевое решение «1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис». Конфигурация разработана на основе типовой программы «1С:Розница» и уже прошла сертификацию «1С:Совместимо». Программа автоматизирует ключевые бизнес-процессы предприятий общественного питания, которые работают по предварительному заказу на столик: рестораны, кафе, столовые, бары, подразделения гостиничных и развлекательных центров.

Разработанное решение учитывает пожелания заказчиков и результаты внедрения отраслевых программ в 1600 предприятиях общественного питания по всей стране. Ключевая функциональность системы включает в себя: простой вариант использования без бэк-офиса и автоматизации обслуживания, который позволит начать работу с программой почти сразу после покупки; использование для авторизации сотрудников виртуальной клавиатуры, считывателя карт или сканера штрих-кода; адаптацию интерфейса как под особенности заведения, так и под возможности конкретного сотрудника: например, увеличивать шрифт или располагать столбцы особым образом; рабочее место официанта: сотрудники смогут вносить общий заказ и комментарии, закреплять заказы за посадочными местами для раздельной оплаты, объединять или разделять заказы между столами. Для удобства работников зала разработано мобильное приложение на ОС Android, которое позволяет принимать заказ гостей и мгновенно отправлять его на кухню. Приложение станет хорошим подспорьем для официантов, которые будут видеть актуальное меню и стоп-лист. А еще в приложение приходит уведомление о готовности блюд, что ускоряет обслуживание клиентов; рабочие места метрдотеля, кассира, повара. Повара смогут на дисплее отслеживать список блюд в очереди и изменять статус готовности заказов; управление программами лояльности: от ручных скидок и дисконтных карт до автоматических схем, учитывающих дату, время, бонусные блюда, скидки на позиции или сумму чека; широкий спектр торгового оборудования для подключения: ККТ-онлайн (54-ФЗ), принтеры чеков, дисплеи покупателя, сканеры ШК, считыватели карт и т.д.; обмен данными с системой ЕГАИС, а также с депозитно-дисконтными и бонусными серверами для реализации собственных программ лояльности.

При выпуске нового решения предусмотрены потребности партнеров, клиентов и учебных учреждений, поэтому дополнительно в продажу поступили: электронная версия поставки; версия NFR для партнеров-франчайзи; поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях; льготная поставка для пользователей решения «1С:Предприятие 8. Ресторан», которое снимается с продаж, а в 2021 г. будет снято с поддержки.

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