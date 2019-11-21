Apple представила раздел о защите конфиденциальности в продуктах на русском языке

Сегодня на официальном сайте Apple.com опубликован раздел «Конфиденциальность» на русском языке с пояснениями основополагающих принципов в подходе Apple к защите конфиденциальности.

Некоторые сайты позволяют сотням компаний, которые занимаются сбором данных, следить и составлять цифровой профиль пользователя, чтобы затем показывать рекламу в интернете. Интеллектуальная защита от сбора данных в Safari использует систему машинного обучения прямо на устройстве, чтобы помочь заблокировать такое перекрёстное отслеживание.

Рекламодатели способны создать «портрет» устройства, чтобы показывать рекламу с учётом таких характеристик, как конфигурация браузера, установленные шрифты и плагины. Избежать этого помогает встроенная в Safari функция защиты от идентификации, которая предоставляет сайтам упрощённую информацию о системе. Так компаниям, занимающимся сбором данных, становится труднее идентифицировать вас.

Приложение «Карты» не связывает используемые данные с Apple ID. Кроме того, Apple не хранит историю перемещений.

В альбомах с фото и видео хранится информация о важных событиях, близких друзьях, любимых местах. В устройствах Apple всё сделано так, что никто не может получить доступ к этим данным, пока пользователь сам не решит ими поделиться.

Некоторые сторонние сервисы обрабатывают фотографии в облаке и таким образом получают к ним доступ. Но приложение «Фото» обрабатывает изображения непосредственно на Mac, iPhone или iPad. Система Neural Engine в процессоре A13 выполняет более 100 миллиардов операций для каждой фотографии, чтобы распознать на ней лица и объекты — всё это происходит прямо на устройстве.

Все сообщения, изображения, Animoji и видеоролики, которые отображаются в приложении «Сообщения» в облачках синего цвета, передаются с одного устройства на другое в зашифрованном виде.

Кроме того, умные подсказки в «Сообщениях» обрабатывают все данные прямо на устройстве, например, когда предлагают отправить подходящее фото с учётом адресата сообщения.

Помощник Siri с самого начала разрабатывался так, чтобы запоминать предпочтения, но не делиться личными данными ни с Apple, ни с другими компаниями. Для использования Siri не требуется входить с Apple ID. Устройство обрабатывает максимально возможное количество информации локально, не пересылая её на серверы Apple.

Когда Apple необходимо обработать или сохранить на своих серверах часть данных, им присваиваются случайные идентификаторы, которые представляют собой длинные цепочки букв и цифр. Эти данные используются только для того, чтобы улучшить работу Siri. Apple никогда не передает и не продает их третьим лицам. Apple не хранит аудиозаписи запросов, если только пользователь не согласился предоставлять их для улучшения работы Siri.

Apple Pay и приложение Wallet скрывают покупки от любопытных. Информация о том, что и где куплено и сколько заплачено, является конфиденциальной. Apple эти данные не хранит, не продаёт и не использует.

Apple также не сохраняет номера кредитных и дебетовых карт и не передаёт их торговым точкам. Вместо этого каждый раз при добавлении карты в Apple Pay, для неё создаётся уникальный номер учётной записи устройства (Device Account Number).

Приложение «Здоровье» оберегает жизненно важную информацию. Существует много приложений и устройств, которые показывают более полную картину здоровья на основании важной личной информации, например, данных о сердечном ритме или менструальном цикле. Приложение «Здоровье» позволяет решать самостоятельно, какую информацию предоставлять, какую нет и у кого будет доступ.

Все данные хранятся в зашифрованном виде, а доступ к ним можно получить только с помощью кода‑пароля, Touch ID или Face ID. Приложение «Здоровье» можно использовать для самых разных целей, но данные всегда будут под контролем пользователя.

Функция «Вход с Apple» позволяет мгновенно входить в приложения или на сайты с паролями и лучше контролировать передаваемую информацию. Приложениям разрешено запрашивать только имя и электронный адрес, а Apple не отслеживает действия в приложении и не составляет цифровой профиль.

В App Store попадают приложения, которые полностью соответствуют требованиям и успешно прошли проверку. Если приложению требуется доступ к личной информации, например, к фото или геопозиции, оно должно запросить разрешение. Решение можно изменить в любой момент.