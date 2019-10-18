«Билайн» и GoTech выбрали стартапы для тестирования в пилотной зоне 5G

«Билайн» («Вымпелком») в рамках номинации Digital Experience конкурса технологических стартапов GoTech 2019 выбрал победителей. Лучшими проектами стали компания «Кластер» - разработчик систем умного дома и мобильный сервис монетизации благодарности FlyPenny. Стартапы смогут тестировать и дорабатывать свои решения в пилотной 5G зоне «Билайн» в Сколково.

Beeline Innovation Lab занимается поиском новых перспективных источников выручки; фокусируется на цифровых продуктах в области AdTech, Fintech, домашних и мобильных развлечений; ищет технологии и продукты в областях геймификации, искусственного интеллекта; занимается оптимизацией ритейла, систем «умных» устройств и экосистем «умного» дома. Отдельное направление выделено под проекты социальной направленности, технологии для людей с ограниченными возможностями и решения для благотворительности. Основными требованиями к проектам является наличие коммерческого потенциала, трудно копируемый продукт/бизнес-модель и возможность синергии с бизнесом Билайн.

Билайн уже второй год поддерживает GoTech (18+) и ищет перспективные проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT (интернет вещей) в следующих направлениях: «умный» город; промышленность; дроны; беспилотные автомобили; виртуальная и дополненная реальность; энергоэффективные технологии; телемедицина.

По результатам конкурса 2019 года компания выбрала два проекта.

FlyPenny - мобильный сервис монетизации благодарности для увеличения продаж до начала покупок. В будущем сервис позволит посетителям магазинов автоматически получать на свой смартфон благодарность и 1 рубль для скидки от BLE-метки (Bluetooth Low Energy), а магазинам - принимать благодарности на Smart-кассах («умных» кассах). Также решение будет полезно водителям - при нахождении в зоне действия дорожного знака со встроенной BLE-меткой они смогут автоматически получать на свой смартфон благодарность и 1 рубль для скидки при условии соблюдения скоростного режима. Кроме того, пользователи могут перечислять благодарности благотворительным фондам, можно настроить автоматические ежедневные списания. Стартап готовится к запуску пилотного проекта с Билайн, в рамках которого протестирует свою технологию в сети связи пятого поколения.

Кластер – разработчик систем умного дома, объединяющий устройства и инженерные системы в доме в единую панель управления. Стартап задействует наработанные технологии по безопасности и надежности проводной системы умного дома, и интеграции в них беспроводных систем на базе 5G по управлению десятками видов устройств.

Команды, в частности, получат возможность запуска совместного продукта в лаборатории Beeline Innovation Lab с дальнейшим запуском для миллионов клиентов оператора.