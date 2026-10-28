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FedEx Ground
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.10.2026
|На маркетплейсе выставлен на продажу за $60 млн суперкомпьютер для ИИ на 300 стоек с бесплатной доставкой 1
|28.09.2000
|FedEx и Wal-Mart будут покупать топливо на новой электронной площадке 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
FedEx Ground и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12897 1
|Yandex - Яндекс 9446 1
|eBay Inc 1643 1
|FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 94 1
|UPS 218 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 410 1
|Tom’s Hardware 631 1
|EcomWorld 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.