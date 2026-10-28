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FedEx Ground

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.10.2026 На маркетплейсе выставлен на продажу за $60 млн суперкомпьютер для ИИ на 300 стоек с бесплатной доставкой 1
28.09.2000 FedEx и Wal-Mart будут покупать топливо на новой электронной площадке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

FedEx Ground и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12897 1
Yandex - Яндекс 9446 1
eBay Inc 1643 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 94 1
UPS 218 1
Walmart - Wal-Mart Stores 410 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1734 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5903 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 489 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 455 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2795 1
Tom’s Hardware 631 1
EcomWorld 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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