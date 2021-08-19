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Цифровая Платформа


19.08.2021 В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 1
23.07.2021 Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
05.04.2021 «Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле 1
26.01.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно создать своего уникального персонажа 1
29.10.2020 НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края 1
13.04.2020 Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк 1
13.04.2020 Сбербанк кардинально переработал свой интернет-банк 1
01.04.2020 Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России 1
12.03.2020 Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард 2
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере 1
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 1
20.01.2020 Цифровая платформа 1
20.01.2020 Умные платформы 1
26.11.2019 Клиенты Сбербанка получили возможность менять номер телефона уведомлений при помощи банкомата 1
26.09.2019 Государство потратит 44 миллиарда на «Цифровую образовательную среду» с онлайн-курсами 1
23.08.2019 СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году 1
02.08.2019 «М.Видео» начала продажи портативного проектора «Диакубик» 1
16.07.2019 В «Сбербанк онлайн» появилась возможность дарить книги из ассортимента сервиса «Литрес» 1
08.07.2019 В Райффайзенбанке назначен главный архитектор ИТ-дирекции 1
15.04.2019 Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк 1
11.03.2019 Сбербанк представил поиск по приложению «Сбербанк онлайн» на базе машинного обучения 1
06.03.2019 «Сбербанк Онлайн» вошел в топ5 мобильных приложений России 1
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности 1
17.12.2018 В «Сбербанке Онлайн» можно дарить подарки из маркетплейса «Беру» 1
07.12.2018 Сбербанк расширил возможности СМС-сервисов и USSD-запросов в «Мобильном банке» 1
06.11.2018 Аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысило 40 млн человек 1
23.10.2018 В «Сбербанке онлайн» на iPhone появилась возможность отправлять денежные фото- и видеооткрытки 1
01.10.2018 Сбербанк обновил Сбербанк Онлайн на iPhone и представил денежные «Открытки» 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
28.04.2018 «Ростелеком» представил определения и типизацию цифровых платформ 1
12.02.2018 Сбербанк запустил «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн» 1
25.10.2017 Как власти России хотят развивать квантовые вычисления, суперкомпьютеры и виртуальную реальность 4

Публикаций - 34, упоминаний - 38

Цифровая Платформа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Facebook 3768 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
123 солюшнс 10 1
ELKO Group 9 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
App Annie 73 1
Цифра ГК 116 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ланит - Норбит - Norbit 204 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Ланит ГК 1164 1
Yandex - Яндекс 4106 1
SAP SE 3228 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
SAS Institute 599 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 20
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Союзмультфильм - киностудия 25 2
СберЛогистика 42 2
Яндекс.Такси 271 1
О2О Delivery club 153 1
BLF Partners 4 1
Uber 257 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Gett 60 1
Coursera 40 1
Kickstarter 95 1
Uber Technologies 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Президент Российской Федерации 1443 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Умные платформы 500 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
DDR - Double data rate 1080 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 19
Google Android 10752 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 5
Apple iOS 5742 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
WhatsApp Messenger 654 1
Сбербанк СберКот 3 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Сбербанк - SberPortal 15 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
Яндекс.Музыка 131 1
Google TensorFlow 67 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Яндекс.Маркет 439 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Linux OS 4288 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Круглов Алексей 18 9
Островский Святослав 41 6
Малышев Сергей 46 2
Швецов Никита 19 1
Путин Владимир 1831 1
Курбанов Тимур 7 1
Бланкет Надежда 2 1
Грааф Ирина 3 1
Ромахин Сергей 1 1
Кот Олег 7 1
Табаков Антон 1 1
Ефремов Антон 2 1
Буховцев Михаил 6 1
Шаповалов Андрей 1 1
Акиншина Алина 5 1
Евтушенко Алексей 28 1
Глазков Борис 40 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Козырев Алексей 270 1
Пугачев Павел 29 1
Гришаков Максим 27 1
Калинин Александр 95 1
Богачев Игорь 172 1
Калинин Алексей 23 1
Солодовников Денис 63 1
Чехонин Антон 60 1
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - Иркутск 473 2
Россия - Хабаровск 626 2
Россия - Уфа 650 2
Россия - Челябинск 781 2
Россия - Пермь 748 2
Россия - Воронеж 694 2
Россия - Краснодар 1043 2
Россия - Волгоград 548 2
Россия - Омск 636 2
Россия - Владивосток 868 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Россия - Красноярск 855 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - Иннополис 292 1
Индонезия - Республика 389 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Чили - Республика 121 1
Южная Африка 159 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Торговля розничная 77 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Образование в России 348 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Детское радио 6 1
App Annie State of Mobile 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
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