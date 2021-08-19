Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровая Платформа
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Публикаций - 34, упоминаний - 38
Цифровая Платформа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
|Круглов Алексей 18 9
|Островский Святослав 41 6
|Малышев Сергей 46 2
|Швецов Никита 19 1
|Путин Владимир 1831 1
|Курбанов Тимур 7 1
|Бланкет Надежда 2 1
|Грааф Ирина 3 1
|Ромахин Сергей 1 1
|Кот Олег 7 1
|Табаков Антон 1 1
|Ефремов Антон 2 1
|Буховцев Михаил 6 1
|Шаповалов Андрей 1 1
|Акиншина Алина 5 1
|Евтушенко Алексей 28 1
|Глазков Борис 40 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Козырев Алексей 270 1
|Пугачев Павел 29 1
|Гришаков Максим 27 1
|Калинин Александр 95 1
|Богачев Игорь 172 1
|Калинин Алексей 23 1
|Солодовников Денис 63 1
|Чехонин Антон 60 1
|Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru