Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184513
ИКТ 14346
Организации 11128
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26310
Персоны 79287
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Фомин Виталий


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы 1
22.01.2020 Zenden автоматизирует планирование ассортимента с Oracle Retail 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фомин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6840 1
Veltio 3 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5753 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3119 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3466 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4628 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5552 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Veltio New Product Forecasting 1 1
Webster Mike - Вебстер Майк 13 1
Рахимжанова Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154640 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5195 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1783 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393389, в очереди разбора - 732287.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще