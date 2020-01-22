Zenden автоматизирует планирование ассортимента с Oracle Retail

Российская сеть обуви Zenden Group внедрила Oracle Retail, чтобы одновременно повысить продуктивность запасов и качество обслуживания покупателей за счет лучшего размещения товаров. Zenden лидирует на российском рынке обуви по доходу на квадратный метр, ежегодно более 74,4 млн человек посещают магазины сети, а около 3 млн покупателей имеют карту лояльности. За последние 5 лет компания продала 42 млн пар обуви. С Oracle Retail Zenden Group перешла от ручных процедур к автоматизированному планированию ассортимента на основе прогноза спроса. Новый процесс помогает гарантировать, что нужная обувь всегда будет в наличии в том магазине, где клиент ожидает ее найти.

«В связи с быстрым ростом нам потребовалось современное решение, которое смогло бы оптимизировать процесс планирования и прогнозирования ассортимента. Новое решение Oracle Retail позволяет создать общую среду для всех участников процесса, а также выполнять планирование как "сверху вниз", так и "снизу вверх". Это стало важным фактором, повлиявшим на наш на выбор, – сказал Виталий Фомин, директор проекта Zenden Group. – Благодаря высокой точности и новым инструментам прогнозирования, использующим машинное обучение, мы можем эффективнее удовлетворять реальный потребительский спрос в наших магазинах, обеспечивая лучшую доступность ассортимента. В долгосрочной перспективе это позволит нам снизить объемы вынужденных распродаж и повысить общую маржинальность бизнеса».

«До проекта наша команда отвечала за отгрузки в более чем 400 магазинов, которые осуществлялись с помощью ручного и трудоемкого процесса с использованием больших и разрозненных электронных таблиц. Теперь у нас есть универсальное решение с единым пользовательским интерфейсом, бесшовной автоматизацией наших и лучших отраслевых практик, что дает возможность уделять большее внимание стратегии», – сказала Виктория Рахимжанова, директор департамента планирования, Zenden Group.

С помощью Oracle Retail в одной централизованной системе стандартизировано 90% процесса планирования. Zenden Group внедрила решение по планированию розничного ассортимента Oracle Retail Assortiment Planning, прогнозированию спроса Oracle Retail Demand Forecasting, а также решение Veltio New Product Forecasting на платформе Oracle Retail Predictive Application Server. Компания Veltio выполняла работы по внедрению на данном проекте.

«В недавнем глобальном исследовании потребителей мы выяснили, что ритейлерам уже недостаточно просто продавать товары. Розничные компании должны лучше взаимодействовать с клиентами и размещать ассортимент и товарные запасы там, где клиент ожидает это от бренда, – сказал Майк Вебстер, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Oracle Retail. – Благодаря использованию машинного обучения, встроенного в наши решения по планированию и оптимизации Oracle Retail Planning and Optimization, Zenden получает единый взгляд на ассортимент и теперь может управлять цепочкой поставок так, чтобы продолжать увеличивать маржу и снижать затраты».