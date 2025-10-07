Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184089
ИКТ 14313
Организации 11112
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26296
Персоны 79106
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

ТСЗП Технологические системы защитных покрытий


Компания «Технологические системы защитных покрытий» (ТСЗП) — российский центр компетенций в области инженерии поверхности. Деятельность компании сфокусирована на решении технологических задач в стратегических отраслях: энергетике, нефтегазовом комплексе, металлургии, авиа- и судостроении. С 1999 года компания развивает передовые технологии модификации и функционализации поверхностей, а также осуществляет полный цикл сервисного обслуживания сложного промышленного оборудования. Решения ТСЗП охватывают полный инновационный цикл — от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) до серийного производства и внедрения.

УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 ТСЗП при помощи Itprotect выполнила требования по безопасности КИИ 2
11.01.2010 «Роснано» инвестирует свыше 1 млрд руб в производство наноструктурированных покрытий 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ТСЗП и организации, системы, технологии, персоны:

8808 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 67 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 157 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2115 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 760 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 384 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1536 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3464 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью 1600 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30804 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 185 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7410 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 960 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4007 1
Кондрашов Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 2
Москва - Новомосковск - Щербинка 37 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 347 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18343 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 938 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1573 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1209 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 382 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2341 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8158 1
Аудит - аудиторский услуги 2996 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5884 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5954 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31319 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3253 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1599 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2957 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще