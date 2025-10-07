Получите все материалы CNews по ключевому слову
ТСЗП Технологические системы защитных покрытий
Компания «Технологические системы защитных покрытий» (ТСЗП) — российский центр компетенций в области инженерии поверхности. Деятельность компании сфокусирована на решении технологических задач в стратегических отраслях: энергетике, нефтегазовом комплексе, металлургии, авиа- и судостроении. С 1999 года компания развивает передовые технологии модификации и функционализации поверхностей, а также осуществляет полный цикл сервисного обслуживания сложного промышленного оборудования. Решения ТСЗП охватывают полный инновационный цикл — от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) до серийного производства и внедрения.
УПОМИНАНИЯ
|07.10.2025
|ТСЗП при помощи Itprotect выполнила требования по безопасности КИИ 2
|11.01.2010
|«Роснано» инвестирует свыше 1 млрд руб в производство наноструктурированных покрытий 2
ТСЗП и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2115 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 760 1
