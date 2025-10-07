Компания «Технологические системы защитных покрытий» (ТСЗП) — российский центр компетенций в области инженерии поверхности. Деятельность компании сфокусирована на решении технологических задач в стратегических отраслях: энергетике, нефтегазовом комплексе, металлургии, авиа- и судостроении. С 1999 года компания развивает передовые технологии модификации и функционализации поверхностей, а также осуществляет полный цикл сервисного обслуживания сложного промышленного оборудования. Решения ТСЗП охватывают полный инновационный цикл — от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) до серийного производства и внедрения.