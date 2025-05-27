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Молочная кухня ГАУЗ НСО
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|«1С-Рарус» создал новый электронный сервис для получения льготного детского питания в Новосибирской области 2
|30.11.2016
|«1С-Рарус» внедрил облачную систему «1С:Предприятие 8» в ГАУЗ НСО «Молочная кухня» 4
Молочная кухня ГАУЗ НСО и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1737 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4430 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
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