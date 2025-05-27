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Молочная кухня ГАУЗ НСО


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «1С-Рарус» создал новый электронный сервис для получения льготного детского питания в Новосибирской области 2
30.11.2016 «1С-Рарус» внедрил облачную систему «1С:Предприятие 8» в ГАУЗ НСО «Молочная кухня» 4

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Молочная кухня ГАУЗ НСО и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 899 1
8473 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4386 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 391 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2322 1
Франк Ксения 1 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1737 1
Россия - СФО - Новосибирск 4430 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2390 1
Льготы - Льготные лекарства - Льготное лекарственное обеспечение - ФРЛЛО - Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения 14 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 722 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4239 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 414 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
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