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Мадиев Жаслан

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Запрещенный в России Starlink заработает на обычных смартфонах прямо у границ страны 1
28.06.2024 Переходящую экс-«дочку» Tele2 продают за $1,1 млрд 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мадиев Жаслан и организации, системы, технологии, персоны:

Fintur 57 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 77 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3379 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16088 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9556 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 139 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 829 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 352 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Казахтелеком 348 1
PIH - Power International Holding 3 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1817 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1368 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9682 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10341 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2621 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29878 1
Токаев Касым-Жомарт 10 1
Бедеров Игорь 107 1
Казахстан - Республика 6105 2
Россия - РФ - Российская федерация 168112 2
Турция - Турецкая республика 2643 1
Швеция - Королевство 3792 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3900 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6801 1
Приватизация - форма преобразования собственности 545 1
Интерфакс Казахстан 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
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