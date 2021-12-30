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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Интеллектуальные системы



30.12.2021 Александр Соколовский - Моя задача — убить классические ИТ 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
03.06.2021 «Сигма» вошла в пятерку самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
26.11.2020 Цифровая экосистема «Ростелеком ключ» стала доступна москвичам 1
18.11.2020 Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур» 1
25.08.2020 Стабильную работу Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер промышленного видеонаблюдения 1
20.08.2020 PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
10.07.2020 Huawei помогает построить оптические сети с оптимальной стоимостью за бит 1
12.05.2020 Сможет ли видеонаблюдение победить коронавирус 1
12.03.2020 «Росэлектроника» представила цифровые решения для муниципалитетов 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
04.12.2019 Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов 1
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
22.10.2019 Huawei представила серию новейших решений для сетей 5G 1
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 1
23.09.2019 «Акрон» перенесла работу с российскими клиентами в облако SAP 1
20.09.2019 МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena 1
19.09.2019 Сервисная модель CTI: непрерывная взаимосвязь с заказчиком и измеримые параметры качества 1
20.08.2019 Более тысячи российских домов стали «умными» благодаря оборудованию «Росэлектроники» 1
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
12.07.2019 Открытая всем ветрам база данных содержит 2 млрд пользовательских логов 1
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей 1
02.07.2019 «Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
26.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 1
28.09.2018 Huawei представила ИКТ-решения на базе облачных технологий для железнодорожных систем 1
20.08.2018 Вытеснение человека. Искусственный интеллект в бизнесе будущего 1
23.05.2018 Konica Minolta подвела итоги работы в России за год и поделилась планами 1
22.03.2018 КРОК внедрил систему умного видеонаблюдения в Сахалинской области 1
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1
27.03.2017 «Ростелеком» оснастил дома Зеленодольска «умными» приборами учета тепла 1
14.02.2017 Коммерческим директором «Элвис-НеоТек» назначен Михаил Чичварин 1
13.02.2017 Citrix представила свой прогноз развития рынка на 2017 год 1

Публикаций - 64, упоминаний - 65

Интеллектуальные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7848 7
Ростех - Ростехнологии 2376 5
Крок - Croc 1577 5
Microsoft Corporation 21102 4
Huawei 3003 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1027 4
Google LLC 9499 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1202 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 3
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 66 2
Meta - Facebook 4147 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8559 2
HP Inc. 5106 2
Naumen - Наумен 437 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 725 2
Ростех - Автоматика Концерн 430 2
СтарЛайн НПО - StarLine 11 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 2
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1522 2
Компьюлинк ГК - Compulink 321 2
ITG - INLINE Technologies Group 131 2
НИТ - Национальные информационные технологии 32 2
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 2 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 28 1
Amazon Inc - Amazon.com 2535 1
Apple Inc 10169 1
Инфосистемы Джет 850 1
Neuralink 4 1
Ситроникс - Sitronics 844 1
Intel Corporation 10801 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 56 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 117 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 427 1
Tonk - Тонк ГК 33 1
РТСофт - RTSoft 78 1
Leta Group 219 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4888 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 3
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 73 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 158 2
Газпром нефть 403 2
РВК - Российская венчурная компания 512 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Tesco 72 1
OneRetail 9 1
Segezha Group - Сегежа Групп 91 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 229 1
AEG - Anschutz Entertainment Group 1 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
X5 Group 651 1
X5 Group - Перекресток 258 1
X5 Group - Пятерочка 290 1
Акрон ГК - Akron Holding 24 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 258 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 175 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 87 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Почта России ПАО 1802 1
Walmart - Wal-Mart Stores 357 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 2 1
ONE RETAIL 23 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1857 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2335 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 835 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1146 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 513 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 938 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1150 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 54 1
Правительство Сахалинской области 19 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 46 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2358 1
Правительство Москвы 977 1
Правительство РФ 3151 1
Правительство Пермского края 17 1
Администрация Ленинградской области 16 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 3 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 430 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2053 1
Президент Российской Федерации 1869 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 61 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1779 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 671 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14461 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2702 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1318 6
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 611 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3657 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5013 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 170 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2776 3
Big Data - Большие данные 1626 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4699 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10159 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 406 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 518 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1661 2
ИТ-аутсорсинг 863 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 233 2
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 23 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 194 2
3GPP Release - стандартизация 5G 25 1
RRU - радиомодули 9 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 76 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 198 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 994 1
Click&Collect - самовывоз 7 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 62 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1369 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 103 1
АМТС - Автоматическая междугородная телефонная сеть 13 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2096 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 22 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1525 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 172 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 425 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 748 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 170 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2066 3
ЭОС Дело СЭД 839 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 459 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1309 1
Huawei Easy Macro 3 1
Sentilo Platform 1 1
City OS - Платформа органов городской власти Барселоны использования данные для разработки ПО 1 1
Huawei iMaster NAIE - Network AI Engine 2 1
МТС Live Arena 1 1
Huawei 5G Simplified Solution 17 1
Huawei Urban Rail Cloud 1 1
Google Android 11578 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 37 1
Vocord MicroCyclops 2 1
Microsoft Azure 1218 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 1
Huawei LampSite Sharing 7 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 106 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 154 1
Microsoft Office 365 800 1
Superjob 196 1
ЭОС Архивное дело 107 1
ИПРО-6 - комплект GSM-сигнализации 2 1
Huawei iMaster AUTIN 1 1
Huawei iMaster MAE - Интеллектуальный анализатор сети центра обработки данных 1 1
Microsoft Windows Embedded 127 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 10 1
Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
Google YouTube - Видеохостинг 2179 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 167 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Avaya IP Office Cloud Platform 76 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 268 1
Microsoft Office PowerPoint 613 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 9 1
Toyota Highlander 2 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 68 1
Oracle Cloud Platform 153 1
Якушев Владимир 17 2
Кабанов Владимир 174 2
Лацанич Василь 104 2
Лысенко Эдуард 222 2
Гуцериев Михаил 109 2
Соколовский Александр 38 2
Попов Сергей 82 1
Дырмовский Дмитрий 80 1
Востриков Юрий 18 1
Корнеев Сергей 81 1
Никулин Игорь 24 1
Маршанкулов Мурат 17 1
Корня Алексей 73 1
Лебедев Алексей 20 1
Бибичев Дмитрий 2 1
Майданский Олег 3 1
Щепилов Евгений 36 1
Deng Edward - Эдвард Дэн 2 1
Михайлапов Алексей 1 1
Иванова Ирина 10 1
Дмитриев Николай 13 1
Бакулина Елена 4 1
Парфенов Станислав 5 1
Xiong Steven - Сюн Стивен 1 1
Каменева Жамиля 11 1
Путин Владимир 2450 1
Шадаев Максут 426 1
Филатов Андрей 104 1
Ермолаев Артем 343 1
Россинский Евгений 6 1
Богачев Игорь 172 1
Sims Arthur - Симс Артур 1 1
Заединов Руслан 45 1
Наумов Данила 4 1
Колодей Сергей 2 1
Завальный Станислав 2 1
Снегирев Александр 4 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 28 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 139 1
Россия - Российская федерация - РФ 85790 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27439 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11088 5
Япония 7944 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4009 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34647 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11663 4
Казахстан - Республика 4152 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 515 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1905 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11656 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1077 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 367 2
Франция - Французская Республика 4946 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 232 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 509 2
Россия - УФО - Тюменская область 756 2
Россия - ПФО - Казань 1898 2
Бразилия - Федеративная Республика 1898 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9663 2
Москва - ЮВАО - Марьино 51 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 16 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 124 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 82 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 8 2
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 13 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 148 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 73 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1092 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2005 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1084 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1235 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12065 2
Европа 7391 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1886 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 3
Закон Мура - Moore's law 184 2
Транспорт 153 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 27 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4574 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 15 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
Банковский сектор 51 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 184 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 68 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1050 1
Русский язык 1824 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 104 1
Коррупция 32 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 183 1
Цифровой регион - Федеральный проект 45 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 75 1
Аутсорсинг 207 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 757 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 178 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 432 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1281 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 507 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 202 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 156 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1162 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 632 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2707 4
Gartner 3201 3
IDC - International Data Corporation 4539 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
CNews Fast рейтинг 35 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
Allied Market Research 17 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 17 1
Aberdeen Group 47 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1072 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 64 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 45 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 86 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 21 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 742 2
Up Great - Зимний город - конкурс 5 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 723 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
InnoTrans 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
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Вселенная сама может нарушать законы физики
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022