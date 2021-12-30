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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Интеллектуальные системы
Публикаций - 64, упоминаний - 65
Интеллектуальные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
|Якушев Владимир 17 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Лацанич Василь 104 2
|Лысенко Эдуард 222 2
|Гуцериев Михаил 109 2
|Соколовский Александр 38 2
|Попов Сергей 82 1
|Дырмовский Дмитрий 80 1
|Востриков Юрий 18 1
|Корнеев Сергей 81 1
|Никулин Игорь 24 1
|Маршанкулов Мурат 17 1
|Корня Алексей 73 1
|Лебедев Алексей 20 1
|Бибичев Дмитрий 2 1
|Майданский Олег 3 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Deng Edward - Эдвард Дэн 2 1
|Михайлапов Алексей 1 1
|Иванова Ирина 10 1
|Дмитриев Николай 13 1
|Бакулина Елена 4 1
|Парфенов Станислав 5 1
|Xiong Steven - Сюн Стивен 1 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Путин Владимир 2450 1
|Шадаев Максут 426 1
|Филатов Андрей 104 1
|Ермолаев Артем 343 1
|Россинский Евгений 6 1
|Богачев Игорь 172 1
|Sims Arthur - Симс Артур 1 1
|Заединов Руслан 45 1
|Наумов Данила 4 1
|Колодей Сергей 2 1
|Завальный Станислав 2 1
|Снегирев Александр 4 1
|Hawking Stephen - Хокинг Стивен 28 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 139 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru