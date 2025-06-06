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Бюро цифровых технологий


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 В России запустили ИИ-платформу «Вираж» для управления стадионами 1
28.05.2025 «Бюро цифровых технологий» представило платформу «Вираж» для управления спортивными аренами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бюро цифровых технологий и организации, системы, технологии, персоны:

CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7090 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5333 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7573 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4907 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12422 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15106 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 834 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 926 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4657 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11582 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24904 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4676 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7511 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10706 1
Microsoft Office 3826 1
Зарубин Виталий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 643 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1393 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1087 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6075 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7397 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2821 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5186 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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