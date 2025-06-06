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В России запустили ИИ-платформу «Вираж» для управления стадионами

«Бюро цифровых технологий» разработало инновационную платформу «Вираж», инструмент для управления всем стадионом, который поможет клубам и управляющим компаниями снизить издержки, автоматизировать процессы и повысить вовлеченность болельщиков. Об этом CNews сообщили представители «Бюро цифровых технологий».

«Мы много лет работали с отдельно взятыми инструментами и интегрировали их между собой — CRM, мобильные приложения, билетные системы, BI, — сказал Виталий Зарубин, CEO и основатель Бюро цифровых технологий. — Но стало понятно: если нет единой точки управления, все держится на одном человеке, который «все знает». Это риск. А автоматизировать разрозненные процессы без единой структуры практически невозможно».

Платформа «Вираж» это: ИИ-ассистент по маркетингу: автоматические рекомендации по ценообразованию, сегментам аудитории и кампаниям; CRM с глубокой аналитикой: профиль болельщика, программа лояльности, статусные и бонусные механики; автоматизация событий: готовые шаблоны и чек-листы под матчи, концерты, B2B-мероприятия; управление финансами: учет доходов, расходов и загрузки трибун, отчетность в реальном времени; интеграции с e-commerce, ресторанами, парковками и внешними подрядчиками.

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«Мы не строили «Вираж» под корпорации и госмонополии, — сказал Виталий Зарубин. — Мы ориентировались на реальную ситуацию: когда у клуба матч в субботу, три человека в отделе, и при этом нужно обеспечить полную операционную готовность и коммерческий результат. Мы хотели создать инструмент, который работает в условиях ограниченных ресурсов, а не заменяет все красивым дашбордом».

Работу над «Виражом» «Бюро цифровых технологий» начало в 2024 г. Команда продукта объединила проверенные цифровые решения и практику работы со стадионами — от технического обеспечения до анализа поведения болельщиков.

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