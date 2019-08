В HP назначен новый гендиректор

Новый гендиректор

Компания HP Inc. сообщила о грядущей смене руководства. 1 ноября 2019 г. ее действующий президент Дион Вайслер (Dion Weisler) уйдет в отставку, одновременно освободив должность генерального директора HP Inc..

Вайслер находился во главе компании HP Inc. с момента ее образования в 2015 г., а в саму компанию он пришел в 2012 г. За четыре года под его руководством HP смогла увеличить годовой доход до $7 млрд и получить свыше $13 млрд свободного денежного потока.

После ухода Диона Вайслера его место на обеих должностях займет Энрике Лорес (Enrique Lores), по состоянию на 23 августа 2019 г. работающий в HP Inc. на позиции главы подразделения компании по обработке изображений и печати. Лорес пришел в компанию 30 лет назад, задолго до раскола оригинальной HP на HP Inc. и HPE в 2015 г., и начал свою карьеру в компании с должности инженера-стажера.

Причины ухода и связь с HP Inc.

Подробности о мотивах ухода Диона Вайслера с поста руководителя HP Inc. компания не раскрывает. По официальной информации, опубликованной на сайте HP Inc., это напрямую связано с некими семейными обстоятельствами, возникшими у Вайслера. После передачи всех руководящих функций Энрике Лоресу нынешний глава компании покинет США (штаб-квартира HP Inc. находится в Пало-Альто, Калифорния) и вернется в Австралию, на родину.

Энрике Лорес, новый гендиректор HP Inc.

После своего ухода Вайслер не разорвет все связи с HP Inc. Ему принадлежит место в совете директоров компании, которое он сохранит как минимум до следующего ежегодного собрания акционеров, которое состоится в 2020 г. Дата мероприятия на момент публикации материала назначена не была.

Достижения будущего президента

В официальном пресс-релизе о грядущей смене руководства HP Inc. назвала Энрике Лореса одним из самых опытных топ-менеджеров компании. Он известен своим стремлением к инновациям, но не в ущерб клиент-ориентированности. Пост руководителя отдела по обработке изображений и печати Лорес занял сразу после формирования HP Inc. Под его началом подразделение активно развивалось, и по итогам финансового 2018 года принесло компании выручку в размере $20 млрд.

В пресс-релизе отмечено, что Энрике Лорес продолжает реформировать «печатный» бизнес HP Inc. с фокусом на инновации и заодно на трансформацию и упрощение операционной и бизнес-моделей компании. К его достижениям компания также относит покупку у Samsung ее принтерного бизнеса (разработка и производство принтеров и МФУ) осенью 2016 г. В рамках соглашения HP Inc. приобрела все акции Samsung Printing Business Unit, сумма сделки составила $1,05 млрд. В компании отметили, что это крупнейшая сделка на рынке систем печати.

Для HP Inc. приобретение было максимально выгодным. Купив Samsung Printing Business Unit, она получила в свое распоряжение производственную площадку в Китае и конструкторское бюро, которому принадлежало свыше 6500 патентов. Помимо этого, в ее штат перешли 6000 сотрудников, включая 1300 разработчиков и инженеров, специалистов в области лазерной печати, захвата и обработки изображений. Процветавший на момент сделки принтерный бизнес Samsung, в который, в дополнение к перечисленным активам, входили 50 представительств в различных странах, по итогам 2015 г. принес компании выручку в размере $1,8 млрд.

HPE и HP Inc.

HP Inc. – компания, образовавшаяся в ноябре 2015 г. после прекращения существования оригинальной Hewlett Packard (HP), основанной в 1939 г. HP Inc. унаследовала часть прежнего бизнеса Hewlett-Packard по выпуску персональных компьютеров и принтеров и заодно штат, состоявший на тот момент приблизительно из 50 тыс. человек. Возглавил HP Inc. Дион Векслер, занимавший в почившей HP пост вице-президента подразделения Printing and Personal Systems.

Дион Вайслер передаст свои полномочия Энрике Лоресу в ноябре 2019 г.

Корпоративный бизнес Hewlett Packard был выделен в компанию Hewlett Packard Enterprise (HPE). Ей перешли дела HP в сегменте корпоративных клиентов. Компания занялась производством суперкомпьютеров, систем и сетей хранения данных, серверов, сетевого оборудования и построением облачных инфраструктур. Управление компанией взяла на себя Мег Уитман (Meg Whitman), бывший генеральный директор Hewlett-Packard. В должности гендиректора HPE Уитман пробыла до 1 февраля 2018 г., а о своем намерении оставить пост она объявила в ноябре 2017 г. На смену ей пришел действующий СЕО компании Антонио Нери (Antonio Neri).

Расколу HP предшествовала неудачная сделка по покупке HP британской компании Autonomy, к покупке которой стремился бывший исполнительный директор Hewlett-Packard Лео Апотекер (Leo Apotheker), занявший эту должность в ноябре 2010 г. Апотекер полагал, что приобретение Autonomy поможет HP эволюционировать из производителя компьютеров и принтеров в сервисную компанию, сфокусированную, не только на «железе» и периферии, но и на ПО. Он оглядывался на IBM, которая ранее предприняла схожую трансформацию, оказавшуюся в итоге успешной.

В итоге Autonomy, оборот которой по итогам 2010 г. находился на уровне $870 млн, а чистая прибыль составляла $216 млн, была приобретена HP с 79-процентной надбавкой в сравнении ее рыночной стоимостью на момент совершения сделки. Тем не менее, план Апотекера по трансформации HP провалился, и в сентябре 2011 г. совет директоров HP отправил его в отставку. В общей сложности на посту гендиректора HP он проработал 10 месяцев, и на его место пришла Мэг Уитман.

История с Autonomy, которая довела HP до раскола, получила продолжение в мае 2019 г. Бывший финансовый директор Autonomy Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain) был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах при совершении сделки с Hewlett-Packard.