AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel
Новые процессоры и партнеры AMD
AMD официально представила процессоры для центров обработки данных Epyc Rome, выполненные на базе микроархитектуре Zen 2. Это первые в мире серверные процессоры с архитектурой x86, производящиеся по семинанометровому технологическому процессу. Применение новой архитектуры позволило добиться 15-процентного прироста числа инструкций, повышенной производительности и энергоэффективности.
Новые процессоры должны составить конкуренцию чипам Intel Xeon Scalable второго поколения (семейство Cascade Lake). В AMD утверждают, что Epyc Rome обеспечивают вдвое большую производительность в сравнении с Xeon, при этом они могут быть от двух до четырех раз дешевле решений Intel при сравнимой вычислительной мощи.
AMD также заявила, о том, что ей удалось привлечь Google и Twitter в качестве клиентов. Сервис микроблогов планирует внедрить новинки в собственных дата-центрах в этом году. Поисковый гигант уже использует процессоры во внутренних ЦОДах. Кроме американских интернет-гигантов в числе партнеров AMD, уже анонсировавших свои планы по использованию решений чипмейкера, значатся Microsoft, HPE, Cray, Lenovo и Dell.
К 2020 г. AMD намерена довести свою долю на рынке серверных процессоров до 10%. Сейчас она не превышает 3%.
Удвоенное число ядер
Линейка AMD Epyc второго поколения представлена 19 процессорами с 8, 16, 24, 32, 48 и 64 физическими ядрами. У предыдущего поколения процессоров AMD рекордным было 32 вычислительных ядра на чип. Intel, в свою очередь, выпускает 56-ядерные серверные чипы Xeon Cascade Lake AP.
Удвоенное число вычислительных ядер процессоров Epyc Rome стало возможно благодаря применению многокристальной компоновки под названием Chiplet Design, где восемь вычислительных модулей («чиплетов») по восемь вычислительных ядер и 16 вычислительных потоков каждый симметрично размещены по сторонам от модуля ввода/вывода с контроллерами и интерфейсами.
Для коммуникаций между вычислительными блоками с ядрами x86 и интерфейсным модулем служит высокоскоростная внутренняя шина Infinity Fabric. За счет того, модуль ввода/вывода производится с нормами 14 нм, его размеры получились непропорционально большими относительно вычислительных блоков, выполненных с соблюдением норм 7 нм.
Характеристики чипов
Все чипы Epyc Rome поддерживают технологию многопоточности SMT (по два потока на ядро), могут работать с памятью DDR4-3200 в восьмиканальном режиме (до 4 ТБ), а также оснащены контроллером интерфейса PCI-E 4.0 на 128 линий.
|Модель
|Число ядер / потоков
|Базовая тактовая частота (ГГц)
|Максимальная тактовая частота (ГГц)
|L3-кэш (МБ)
|TDP (Вт)
|Рекомендованная цена (доллары США)
|AMD Epyc 7742
|64 / 128
|2,25
|3,4
|256
|225
|6 950
|AMD Epyc 7702
|64 / 128
|2
|3,35
|256
|200
|6 450
|AMD Epyc 7702P
|64 / 128
|2
|3,35
|256
|200
|4 425
|AMD Epyc 7642
|48 / 96
|2,3
|3,3
|256
|225
|4 775
|AMD Epyc 7552
|48 / 96
|2,2
|3,3
|192
|200
|4 025
|AMD Epyc 7542
|48 / 96
|2,9
|3,4
|128
|225
|3 400
|AMD Epyc 7502
|32 / 64
|2,5
|3,35
|128
|180
|2 600
|AMD Epyc 7502P
|32 / 64
|2,5
|3,35
|128
|180
|2 300
|AMD Epyc 7442
|32 / 64
|2,35
|3,35
|128
|155
|2 025
|AMD Epyc 7402
|24 / 48
|2,8
|3,35
|128
|180
|1 783
|AMD Epyc 7402P
|24 / 48
|2,8
|3,35
|128
|180
|1 250
|AMD Epyc 7352
|24 / 48
|2,3
|3,2
|128
|155
|1 350
|AMD Epyc 7302
|16 / 32
|3
|3,3
|128
|155
|978
|AMD Epyc 7302P
|16 / 32
|3
|3,3
|128
|155
|825
|AMD Epyc 7282
|16 / 32
|2,8
|3,2
|64
|120
|650
|AMD Epyc 7272
|12 / 24
|2,9
|3,2
|64
|120
|625
|AMD Epyc 7262
|8 /16
|3,2
|3,4
|128
|155
|575
|AMD Epyc 7252
|8 /16
|3,1
|3,2
|64
|120
|475
|AMD Epyc 7252P
|8 / 16
|3,1
|3,2
|32
|120
|450
Источник: AMD
Размер кэш-памяти третьего уровня составляет от 32 до 256 МБ, штатный TDP варьируется от 120 до 225 Вт в зависимости от числа ядер и тактовой частоты.
Большая часть представителей линейки отличается поддержкой двухсокетных конфигураций, однако некоторые модели (с суффиксом “P” в названии) предназначены для работы «в одиночку».
Важно также отметить, что точно так же, как AMD Epyc первого поколения (Naples), представленные в мае 2017 г., процессоры Epyc Rome предназначены для установки в разъем Socket SP3, что даст возможность клиентам перейти с Naples на Rome без замены материнской платы.
Самый «бюджетный» из новых чипов – AMD Epyc 7252. Его рекомендованная цена составляет $475 (или $450 за версию, не поддерживающую двухпроцессорные конфигурации). Чип характеризуется таковой частотой 3,1-3,2 ГГц при весьма скромном TDP 120 Вт. Размер кэша составляет 64 МБ.
Флагман линейки – 64-ядерный AMD Epyc 7742 стоимостью $6,95 тыс. Он работает на частотах от 2,25 ГГц до 3,4 ГГц в турборежиме, может похвастаться 256 МБ кэш-памяти третьего уровня и стандартным показателем TDP в 225 Вт.
Напомним, что корпорация Intel в июле 2019 г. выпустила серверный процессор Xeon Platinum 8284 семейства Cascade Lake-SP стоимостью $15,5 тыс.