AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel

Новые процессоры и партнеры AMD

AMD официально представила процессоры для центров обработки данных Epyc Rome, выполненные на базе микроархитектуре Zen 2. Это первые в мире серверные процессоры с архитектурой x86, производящиеся по семинанометровому технологическому процессу. Применение новой архитектуры позволило добиться 15-процентного прироста числа инструкций, повышенной производительности и энергоэффективности.

Новые процессоры должны составить конкуренцию чипам Intel Xeon Scalable второго поколения (семейство Cascade Lake). В AMD утверждают, что Epyc Rome обеспечивают вдвое большую производительность в сравнении с Xeon, при этом они могут быть от двух до четырех раз дешевле решений Intel при сравнимой вычислительной мощи.

AMD также заявила, о том, что ей удалось привлечь Google и Twitter в качестве клиентов. Сервис микроблогов планирует внедрить новинки в собственных дата-центрах в этом году. Поисковый гигант уже использует процессоры во внутренних ЦОДах. Кроме американских интернет-гигантов в числе партнеров AMD, уже анонсировавших свои планы по использованию решений чипмейкера, значатся Microsoft, HPE, Cray, Lenovo и Dell.

AMD представила второе поколение процессоров Epyc

К 2020 г. AMD намерена довести свою долю на рынке серверных процессоров до 10%. Сейчас она не превышает 3%.



Удвоенное число ядер

Линейка AMD Epyc второго поколения представлена 19 процессорами с 8, 16, 24, 32, 48 и 64 физическими ядрами. У предыдущего поколения процессоров AMD рекордным было 32 вычислительных ядра на чип. Intel, в свою очередь, выпускает 56-ядерные серверные чипы Xeon Cascade Lake AP.

AMD предпочитает сравнивать новые Epyc Rome с Xeon Scalable Cascade Lake-SP

Удвоенное число вычислительных ядер процессоров Epyc Rome стало возможно благодаря применению многокристальной компоновки под названием Chiplet Design, где восемь вычислительных модулей («чиплетов») по восемь вычислительных ядер и 16 вычислительных потоков каждый симметрично размещены по сторонам от модуля ввода/вывода с контроллерами и интерфейсами.

Для коммуникаций между вычислительными блоками с ядрами x86 и интерфейсным модулем служит высокоскоростная внутренняя шина Infinity Fabric. За счет того, модуль ввода/вывода производится с нормами 14 нм, его размеры получились непропорционально большими относительно вычислительных блоков, выполненных с соблюдением норм 7 нм.

Характеристики чипов

Все чипы Epyc Rome поддерживают технологию многопоточности SMT (по два потока на ядро), могут работать с памятью DDR4-3200 в восьмиканальном режиме (до 4 ТБ), а также оснащены контроллером интерфейса PCI-E 4.0 на 128 линий.

Модель Число ядер / потоков Базовая тактовая частота (ГГц) Максимальная тактовая частота (ГГц) L3-кэш (МБ) TDP (Вт) Рекомендованная цена (доллары США) AMD Epyc 7742 64 / 128 2,25 3,4 256 225 6 950 AMD Epyc 7702 64 / 128 2 3,35 256 200 6 450 AMD Epyc 7702P 64 / 128 2 3,35 256 200 4 425 AMD Epyc 7642 48 / 96 2,3 3,3 256 225 4 775 AMD Epyc 7552 48 / 96 2,2 3,3 192 200 4 025 AMD Epyc 7542 48 / 96 2,9 3,4 128 225 3 400 AMD Epyc 7502 32 / 64 2,5 3,35 128 180 2 600 AMD Epyc 7502P 32 / 64 2,5 3,35 128 180 2 300 AMD Epyc 7442 32 / 64 2,35 3,35 128 155 2 025 AMD Epyc 7402 24 / 48 2,8 3,35 128 180 1 783 AMD Epyc 7402P 24 / 48 2,8 3,35 128 180 1 250 AMD Epyc 7352 24 / 48 2,3 3,2 128 155 1 350 AMD Epyc 7302 16 / 32 3 3,3 128 155 978 AMD Epyc 7302P 16 / 32 3 3,3 128 155 825 AMD Epyc 7282 16 / 32 2,8 3,2 64 120 650 AMD Epyc 7272 12 / 24 2,9 3,2 64 120 625 AMD Epyc 7262 8 /16 3,2 3,4 128 155 575 AMD Epyc 7252 8 /16 3,1 3,2 64 120 475 AMD Epyc 7252P 8 / 16 3,1 3,2 32 120 450

Источник: AMD

Размер кэш-памяти третьего уровня составляет от 32 до 256 МБ, штатный TDP варьируется от 120 до 225 Вт в зависимости от числа ядер и тактовой частоты.

Большая часть представителей линейки отличается поддержкой двухсокетных конфигураций, однако некоторые модели (с суффиксом “P” в названии) предназначены для работы «в одиночку».

Важно также отметить, что точно так же, как AMD Epyc первого поколения (Naples), представленные в мае 2017 г., процессоры Epyc Rome предназначены для установки в разъем Socket SP3, что даст возможность клиентам перейти с Naples на Rome без замены материнской платы.

Самый «бюджетный» из новых чипов – AMD Epyc 7252. Его рекомендованная цена составляет $475 (или $450 за версию, не поддерживающую двухпроцессорные конфигурации). Чип характеризуется таковой частотой 3,1-3,2 ГГц при весьма скромном TDP 120 Вт. Размер кэша составляет 64 МБ.

Флагман линейки – 64-ядерный AMD Epyc 7742 стоимостью $6,95 тыс. Он работает на частотах от 2,25 ГГц до 3,4 ГГц в турборежиме, может похвастаться 256 МБ кэш-памяти третьего уровня и стандартным показателем TDP в 225 Вт.

Напомним, что корпорация Intel в июле 2019 г. выпустила серверный процессор Xeon Platinum 8284 семейства Cascade Lake-SP стоимостью $15,5 тыс.