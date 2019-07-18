Intel выпустил сверхдорогой процессор, который почти не отличается от предшественника

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Очень дорогие 300 Мегагерц

Семейство серверных процессоров Intel Cascade Lake Scalable Processor (Сascade Lake-SP), выполненных по 14-нанометровому техпроцессу, пополнилось новой моделью – Xeon Platinum 8284.

Базовая тактовая частота новинки лишь на 300 МГц выше предыдущего флагмана линейки – Xeon Platinum 8280, выпущенного в апреле 2019 г., а разница в цене между двумя чипами весьма существенная – свежая модель стоит почти $15,5 тыс., то есть на $5,5 тыс. дороже своего предшественника.

Тем не менее, Xeon Platinum 8284 не стал самым дорогим процессором в линейке Cascade Lake-SP. По этому параметру лидерство по-прежнему удерживает чип 8280L, отличающийся от своего собрата без индекса L поддержкой до 4,5 ТБ оперативной памяти вместо 1 ТБ. Его цена, по данным официального сайта Intel, составляет $17,9 тыс.

Характеристики нового чипа

Характеристики нового Xeon и его предшественника практически идентичны: 28 вычислительных ядер (до 56 потоков), 38,5 МБ кэш-памяти, поддержка до 1 ТБ оперативной памяти DDR4-2933 (до шести каналов), контроллер PCIe 3.0 с 48 линиями, возможность штатного «разгона» в режиме «турбо» до 4 ГГц.

Выше у нового Platinum 8284 параметр TDP (Thermal design power, «расчетная тепловая мощность») – 240 Вт при базовой тактовой частоте в 3 ГГц против 205 Вт у младшей модели, которая по умолчанию работает на частоте 2,7 ГГц.

Новый Xeon Platinum 8284: на 300 МГц быстрее и на 5,5 $тыс. дороже

Все процессоры серии Intel Xeon Platinum 828x устанавливаются в разъем LGA 3647, поддерживают двух-, четырех и восьмипроцессорные стоечные конфигурации. Для этих чипов также характерно наличие интегрированных средств аппаратного ускорения задач искусственного интеллекта, а также поддержка «постоянной» памяти Intel Optane DC.

Что будет дальше с серверными Xeon

В соответствии с дорожной картой, опубликованной Intel в августе 2018 г., до конца 2019 г. корпорация планирует успеть выпустить линейку процессоров Cooper Lake-SP.

Ожидается, что чипы Cooper Lake-SP будут чуть более производительными по сравнению с предшественниками. Заявлена оптимизация процедур ввода/вывода, а также аппаратная поддержка формата чисел с плавающей запятой Bfloat16, являющегося «урезанной» до 16 бит версией binary32. Последнее нововведение позволит повысить быстродействие процессора в задачах машинного обучения. Как и предшественники, Cooper Lake-SP спроектирован в соответствии с 14-нанометровым техпроцессом.

Ближе к середине 2020 г. Intel планирует начать поставки процессоров новой линейки – Ice Lake-SP. Процессоры, входящие в нее, потребуют более крупного «гнезда» – LGA 4189, которое превышает размеры AMD TR4 /SP4 для процессоров Ryzen Threadripper и Epyc с их 4094 контактами.

Также стоит отметить, что процессоры семейства Ice Lake-SP станут первыми Xeon с 10-нанометровым дизайном.

Трудности Intel с «покорением» 10 нанометров

Intel многократно откладывал начало массового производства процессоров по 10-нанометровому техпроцессу на более поздние сроки. Сперва корпорация обещала начать выпуск 10-нанометровых чипов в 2015 г., после чего последовало несколько сообщений о задержке. В результате официальная дата выхода нового поколения микросхем была перенесена на 2017 г. С наступлением 2017 г. Intel была вынуждена вновь «нажать на паузу», теперь – уже до второго полугодия 2018 г.

В конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), который на тот момент занимал пост генерального директора Intel, объявил о том, что компания сможет запустить 10-нанометровые процессоры в массовое производство не ранее 2019 г.

Одновременно с этим в Intel решили сфокусироваться на производстве новых 14-нанометровых процессоров семейств Whisky Lake и Cascade Lake, отметив, что они на 80% опередят по производительности ранние модели этих линеек. Глава Intel также уверял в отсутствии каких бы то ни было проблем с разработкой 10-нанометровых чипов. Он говорил, что компания способна производить такие процессоры, но лишь малыми партиями.

Наконец, в мае 2019 г. Intel начал поставки своих первых массовых 10-нанометровых процессоров. Чипы Ice Lake на базе новой архитектуры Sunny Cove, предназначенные для мобильных устройств, оснащены достаточно мощной графикой, поддержкой Wi-Fi 6 и функций ИИ.

Пока Intel «покорял» 10 нанометров и осуществлял реорганизацию производственного подразделения, его главный конкурент – AMD – успешно освоил 7 нм.