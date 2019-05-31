Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму

Арбитражный суд Москвы наложил арест на сверхдорогую недвижимость братьев Ананьевых — бизнесменов-основателей «Техносерва» и бывших руководителей Промсвязьбанка. Арест наложен на картины из Института русского реалистического искусства, самолеты и недвижимость.

Ананьевы проиграли в суде

На активы бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) и основателей крупного интегратора «Техносерв» Дмитрия и Алексея Ананьевых наложен судебный арест. Процедуру осуществил арбитражный суд Москвы после подачи Промсвязьбанком соответствующего заявления, ставшего частью процедуры по возврату банком и ЦБ своих активов, которые были выведены братьями-бизнесменам, сообщают «Ведомости».

Иск ПСБ к бывшим совладельцам был подан 21 декабря 2018 г., и общее количество ответчиков по нему достигло 13. В их число, помимо самих братьев Ананьевых, вошли зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, и Татьяна Волошкина, которая курировала работу с вип-клиентами. Помимо этого, в список вошли бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

В иске банка также было высказано требование отменить все сделки, совершенные братьями Ананьевыми за день до санации банка, произошедшей 15 декабря 2017 г. По словам представителей ПСБ, общее число сделок достигло 30, и все они преследовали единственную цель – вывести из банка денежные средства.

Бизнесмены братья Ананьевы проиграли в суде Промсвязьбанку

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

По решению арбитражного суда Москвы, имущество бизнесменов Ананьевых и других фигурантов дела было арестовано именно на 282,2 млрд руб.

Активы Алексея Ананьева

Согласно судебному вердикту, под арест попали доли Алексея Ананьева в таких компаниях как «ПСБ-менеджмент» (владеет 33%), «Прэктис капитал» (4%) и «Новое время» (удерживает 1/39 доли). Помимо этого, было арестовано и другое имущество бизнесмена, в том числе самолет Bombardier Challenger 650 с бортовым номером OE-LAN и серийным номером 6088 (аэропорт приписки – «Шереметьево») и ряд картин, на момент публикации материала находившихся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства.

Список полотен включает, помимо прочих, «Портрет Климента Ворошилова в кабинете» (И. Бродский), «Над заснеженными полями» (Г. Нисский), «В пути» (Г. Нисский), «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Красной армии» (А. Герасимов) и «Три художника» (В. Попков).

Картина «Три художника» художника В. Попкова, принадлежащая Алексею Ананьеву

По решению суда, наложен официальный запрет на регистрационные действия любого характера в отношении недвижимости, которой владеет Алексей Ананьев. Сюда входят, в том числе, пять земельных участков в Московской области, квартира в Москве на Большой Спасской улице, а также три здания и семь земельных участков в Одинцовском районе Московской области в пос. Горки-2.

Под арест попало и движимое имущество Алексея Ананьева. Бывшему сооснователю «Техносерва», согласно судебным документам, принадлежат следующие автомобили премиум-класса: Cadillac Escalade, Ford Excursion, Honda TRX, Lexus LХ 570 и Mercedes-Benz GL63. Добавим, что на «Техносерв» в марте 2019 г. был подан иск о признании его банкротом.

Арест имущества Дмитрия Ананьева

Судебные санкции распространяются и на собственность брата Алексея Ананьева – Дмитрия. В его случае арест был наложен на его 33-процентную долю в компании «ПСБ-менеджмент», личный самолет Bombardier Challenger 650 с бортовым и серийным номерами OE-LDN и 6087 соответственно (аэропорт приписки, как и в случае с самолетом Алексея – «Шереметьево») и на денежные средства, находящиеся на счетах в ПСБ и «Возрождении».

Движимое имущество Дмитрия Ананьева, подпадающее под санкции – это премиальные автомобили немецких марок BWM и Mercedes: BMW Х3 Xdrive 35I, Mercedes-Benz Viano, S600 и GL 450 4Мatic. Помимо этого, было арестовано некое водное судно – суд не предоставил его описание.

В дополнение к перечисленному были введены обеспечительные меры на недвижимое имущество Дмитрия, в том числе на земельные участки в Рузском и Одинцовском районах Московской области, квартиру и земельный участок в Ярославской области, а также на два помещения в Кропоткинском переулке.

Решение по топ-менеджменту ПСБ

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество всех 10 бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка, указанных в качестве ответчиков по декабрьскому иску. К примеру, были арестованы деньги Андрея Жупанова, находящиеся на счетах счетах в Райффайзенбанке, «ФК Открытие», Промсвязьбанке, «МБА-Москва» и МФК. Также под арест попали автомобили Infiniti и Subaru и недвижимость – квартира в Москве, здание в Московской области и ряд долей в праве собственности.

Суд встал на сторону Промсвязьбанка в деле на сотни миллиардов рублей

Аналогичные решения были приняты по отношению и к Алексею Иодко, Татьяне Волошкиной и Владимиру Мамакину, а также Дмитрию Иванову, Александру Афанасьеву и Евгению Козеренко. Суд арестовал их счета, движимое и недвижимое имущество.

Помимо этого, было арестовано имущество Ивана Пидлужного на сумму приблизительно 152 млрд руб. Характер имущества в решении суда не раскрывается, а в иске Просвязьбанка не раскрывается должность Пидлужного, которую он занимал в банке.

Другие победы банка

В марте 2019 г. Просвязьбанк выиграл сразу два дела против братьев Ананьевых – 5 марта 2019 г. арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу банка 32,569 млрд руб. и $505,7 млн. Одним из ответчиков по делу выступала компания Promsvyaz Capital B.V., через которую бизнесмены контролировали кредитную организацию.

Днем ранее, 4 марта 2019 г. прошло заседание по иску ПСБ против компаний Promsvyaz Capital, Peters International и Fintailor. Сумма взыскания составила 8,25 млрд руб.. В общей сложности в марте 2019 г. банк отсудил у бывших владельцев свыше 70 млн руб.