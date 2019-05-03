Выход Windows «для дешевых ПК» откладывается, потому что в ней не работает главная новинка

По данным сетевых источников, премьера новой операционной системы Microsoft – Windows Lite, якобы намеченная на май 2019 г., не состоится. Виной тому – неработоспобность в новой ОС браузера Microsoft Edge на базе движка Chromium.

Выпуск Windows Lite отложен

Анонс новой «легковесной» операционной системы Microsoft, известной как Windows Core OS или Windows Lite, может не состояться до начала 2020 г., поскольку она все еще не готова к публичной премьере. Об этом сообщает портал Windows Central со ссылкой на собственные источники в Microsoft.

По данным ресурса, одной из главных задач для разработчиков ОС на данном этапе является обеспечение возможности запуска обновленного браузера Microsoft Edge на движке Chromium, с чем они испытывают некоторые трудности.

Оригинальная версия Edge, созданная на базе движка EdgeHTML, сейчас глубоко интегрирована в Windows Lite. Новый Edge, как утверждает Windows Central, для запуска требует поддержки Win32-приложений со стороны ОС, которая на данном этапе развития отсутствует в «облегченной» версии Windows.

Корпорация планирует провести очередной этап внутреннего тестирование ОС летом 2019 г., а первые устройства под управлением Windows Lite теперь ожидаются не раньше 2020 г. На данный момент известно, что систему тестируют на устройствах Microsoft Surface, включая Surface Go и Surface Pro 6.

Ранее сообщалось о том, что презентация новинки может состояться на конференции Microsoft Build 2019, которая пройдет в мае 2019 г.

Что такое Windows Lite

Windows Lite – новая операционная система Microsoft, нацеленная на недорогие компьютеры и ноутбуки, в том числе и для образовательного сегмента рынка. В этой сфере сейчас лидирует Google Chrome OS – по данным ZDNet, в IV квартале 2017 г. на базе этой платформы работало 59,8% всех ноутбуков и неттопов для учащихся и преподавателей в США. При этом на мировой арене, с учетом всех видов ПК во всех сегментах, доля Chrome OS не превышает 0,33% по данным Netmarketshare за апрель 2019 г.

Один из первых скриншотов новой Windows Lite

Концепция Windows Lite, вероятно, аналогична Chrome OS – у Microsoft есть собственный магазин приложений, к которому могут подключаться, в том числе, и пользователи Windows 10. Название также указывает на «легковесность» ОС в плане быстрой скорости загрузки и работы за счет удаления ряда функций и служб. По-видимому, Windows Lite позволит устанавливать исключительно так называемые универсальные приложения (UWP, Universal Windows Platform), представленные в магазине Microsoft. Также будет добавлена поддержка веб-приложений PWA (Progressive Web Apps).

Интеграции в Windows Lite поддержки Win32-приложений в Microsoft не исключали, но предполагалось, что в первых серийных сборках системы ее, скорее всего, не будет.

Переход Edge на Chromium

Впервые фирменный браузер Microsoft на базе нового движка Chromium оказался в свободном доступе в конце марта 2019 г. Попавшая в интернет версия обозревателя выявила присутствие в нем некоторых функций, недоступных в оригинальном браузере, и показала стабильную и быструю работу под Windows 10. В апреле 2019 г. Microsoft выпустила первую превью-версию браузера Edge на движке Chromium, которую мог установить и испытать любой пользователь Windows 10.

Официальная превью-версия нового Edge

По официальной версии, перевод браузера на Chromium был произведен ради улучшения совместимости с сайтами и упрощения процесса разработки приложений. Однако, по мнению одного из бывших стажеров команды разработчиков Microsoft Edge, на самом деле решение было принято потому, что Google слишком часто и непредсказуемо модифицировала свои веб-приложения, из-за чего в других браузерах они работали с ошибками.

Оригинальный браузер Edge на собственном движке Microsoft – EdgeHTML, появившийся вместе с Windows 10 в июле 2015 г., заменил собой всем известный браузер Internet Explorer, от которого сама Microsoft рекомендует отказаться всем без исключения, позаимствовав у него ряд недостатков. В частности, «старый» Edge работает медленнее современных браузеров на Chromium и обновляется не так оперативно, что выливается в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могут, например, лишиться личной информации.