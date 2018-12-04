Microsoft готовит новую ОС. Какой она будет?

Microsoft может выпустить специальную операционную систему с базовыми возможностями Windows 10 для школьников и студентов. Работа над проектом уже ведется, основным его конкурентом станет Chrome OS.

«Лайтовая» Windows

Корпорация Microsoft работает над созданием новой операционной системы на базе ядра Windows 10. Платформа, как сообщает ресурс Petri.com, носит кодовое имя Windows Core OS и представляет собой настольную ОС с базовыми возможностями Windows 10. По предварительным данным, к моменту анонса ее переименуют в Windows Lite – такое название сконцентрирует внимание на отличиях ОС от полноценной Windows 10.

Конкуренция с Google

По данным источника, Microsoft работает над Windows Lite для создания конкуренции Google с ее Chrome OS – операционной системе на базе браузера Chrome, представленной в 2009 г. и устанавливающейся на недорогие ноутбуки и настольные компактные компьютеры – неттопы. Эти устройства называют, соответственно, хромбуками (Chromebook) и хромбоксами (Chromebox).

По своим возможностям Windpows Lite сможет сравниться, разве что, с Google Chrome OS

Chrome OS очень популярна в образовательном сегменте: устройства на ее основе закупают университеты, колледжи и школы, и основная причина – в невысокой стоимости лэптовов и неттопов. Но система отличается ограниченной функциональностью: изначально она работала только с веб-приложениями, и лишь в 2016 г. в нее внедрили возможность установки Android-ПО из магазина Google Play. К слову, сейчас Google работает над некой секретной ОС под кодовым названием Fuchsia OS, которая заменит собой одновременно Chrome OS, Android и Wear OS.

Концепция Windows Lite, по всей видимости, будет аналогичной Chrome OS – у Microsoft уже есть собственный магазин приложений Windows Store, к которому могут подключаться, в том числе, и пользователи Windows 10. Название также указывает на «легковесность» ОС в плане быстрой скорости загрузки и работы за счет удаления ряда неосновных (и основных тоже) функций и служб. По-видимому, Windows Lite позволит устанавливать исключительно приложения, имеющиеся в каталоге Windows Store.

Радикальная смена названия и целевая аудитория

Petri.com также сообщает о существующей вероятности полного отказа от слова Windows в названии новой ОС – Microsoft может оставить просто слово Lite. Такой подход позволит позиционировать ее как совершенно новую программную платформу. Возможно, переименование приведет и к смене интерфейса, поскольку название Windows напрямую связано с «оконной» оболочкой, с которой знакомы все пользователи настольных ОС Microsoft. Пресс-служба корпорации пока не дает никаких комментариев по вопросу работы над новой облегченной ОС и смены ее названия.

Если Windows Lite разрабатывается именно в качестве конкурента Chrome OS, то и нацелена она будет в первую очередь на школьников и студентов. Список устройств, на базе которых она будет работать, не приводится.

Новое поколение Windows RT?

У Microsoft уже есть богатый опыт по разработке специальных версий настольных ОС с урезанными возможностями. Первым шагом стал релиз в 2012 г. Windows RT на базе Windows 8, полностью лишенной традиционного рабочего стола и функции установки программ из всех источников, за исключением Windows Store. Система поддерживает мобильные ARM-процессоры, а классический оконный интерфейс заменен в ней на оболочку Metro, впервые представленную в Windows 8 и частично перенесенную в Windows 10.

Windows RT устанавливалась на планшетные компьютеры, и устройства под ее управлением выпускали компании Dell, Samsung, ASUS и другие, в том числе и сама Microsoft. Однако чрезмерное количество ограничений и отсутствие оконного интерфейса не позволили ей стать популярной.

Развитием идеи облегченной ОС стала Windows 10 S, представленная в 2017 г. В плане возможностей она практически не отличалась от Windows 10, но не позволяла устанавливать программы из сторонних источников – только из Windows Store. Помимо этого, ОС не позволяла пользоваться никаким другим браузером, помимо Edge.

Система предполагала платный апгрейд до полноценной Windows 10 Pro, что было негативно встречено пользователями, и в 2018 г. Microsoft отказалась от Windows 10 S как таковой в пользу немного иной концепции. Корпорация позволит производителям компьютеров и ноутбуков поставлять свою продукцию с предустановленной Windows 10 Home или Pro с активированным S-режимом, содержащим все перечисленные ограничения. Плата за их отключение взиматься не будет.