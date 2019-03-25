Украденная бета-версия Microsoft Edge на движке Chromium рассекретила «фишки» браузера

В 2019 г. Edge, фирменный браузер Microsoft, окончательно переедет на новый для себя движок Chromium. Попавшая в интернет бета-версия обозревателя выявила присутствие в нем функций, недоступных в оригинальном браузере на движке EdgeHTML, и показала стабильную и быструю работу под Windows 10.

(Не)преднамеренная утечка

В интернете в свободном доступе появилась бета-версия пока не анонсированного браузера Edge, переведенного Microsoft на движок Chromium. Первоисточниками дистрибутива стали китайские веб-ресурсы, и сам Microsoft пока не отреагировал на его появление в Сети.

Бета оказалась полностью рабочей, но в ней реализованы еще не все функции, ожидаемые в финальной сборке, дата выхода которой по состоянию на 25 марта 2019 г. не объявлена. Весной 2019 г. Microsoft планирует выпустить глобальное обновление Windows 10 с индексом 19H1, и переработанный Edge может войти в его состав вместе с новым меню «Пуск» и другими нововведениями.

Устанавливать бета-версию Edge на свой ПК или ноутбук не рекомендуется – к распространению дистрибутива приложили руку третьи лица, едва ли имеющие непосредственное отношение к Microsoft.

Почти как Chrome

Как и ожидалось, обновленный Edge, сменивший собственный движок EdgeHTML на Chromium, очень напоминает браузер Google Chrome, в 2015 г. переживший масштабный редизайн. На это намекали и опубликованные в первых числах марта 2019 г. скриншоты ранней версии обозревателя, и с момента их появления в Сети облик приложения не претерпел особых изменений.

Стартовая страница обновленного Edge

По дизайну видно, что Microsoft стремилась внести свою лепту то тут, то там, но в целом интерфейс Edge очень похож на Chrome. По данным портала The Verge, специалисты которого рискнули запустить бету Edge, браузер вполне сносно работает под Windows 10, хотя в нем нет значительной части планируемых к реализации возможностей.

Что нового?

К основным достоинствам Edge можно отнести возможность установки расширений сразу из двух магазинов – Microsoft Store и Google Store, для чего в меню выбора этих самых расширений нужно будет установить соответствующий ползунок в нужном положении. Для доступа используется учетная запись Microsoft. Пока неизвестно, останется ли эта возможность в стабильной версии браузера.

Работа нового Edge с веб-сайтами

В бете обновленного Edge уже есть темная тема, однако пока что она входит в список экспериментальных функций. Тем не менее, ее уже можно опробовать, в отличие от заявленного ранее рукописного ввода при помощи стилуса. По всей видимости, Microsoft приберег эту опцию до финального релиза.

Вкладка с расширениями

В дополнение к перечисленному, пользователям уже доступен импорт паролей и закладок из старой версии Edge или Chrome, а также есть возможность выбора стиля страницы вкладок. В целом, логика интерфейса Edge теперь больше напоминает оную в Chrome, что, в теории, позволит пользователям, предпочитающим браузер Google, без особых трудностей освоиться в новом творении Microsoft.

А был ли смысл?

Оригинальный Edge, появившийся вместе с Windows 10 в июле 2015 г., заменил собой всем известный браузер Internet Explorer, от которого Microsoft рекомендует отказаться всем без исключения, позаимствовав у него ряд недостатков. В частности, Edge на движке EdgeHTML работает медленнее современных браузеров на Chromium и обновляется не так оперативно, что выливается в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могут, например, лишиться личной информации.

Вкладка, подтверждающая подлинность браузера

Переход Edge на Chromium, пишет The Verge, вдохнул жизнь в этот браузер: он стал более быстрым и стабильным, в том числе и по части работы с сайтами. Тем не менее, сравнивать существующие браузеры на Chromium, включая отечественный «Яндекс.браузер» и недавно выпущенный Falkon 3.1.0, с новым Edge рано – стабильная версия, которой пока нет, может сильно отличаться от беты как в лучшую, так и в худшую сторону.