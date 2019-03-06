Впервые раскрыт дизайн браузера Microsoft Edge на движке Chrome. Фото

Браузер Edge после заявленного Microsoft перехода на движок Chromium утратит свою индивидуальность и будет выглядеть точь-в-точь как Google Chrome за счет целого ряда изменений в дизайне и новом расположении элементов интерфейса. Определенные отличительные признаки обозреватель все же сохранит, но их в итоге останется не так много. Обновленный Edge может выйти весной 2019 г.

Microsoft Chrome

В Сети опубликована первая подборка фотографий (скриншотов – снимков экрана) новой версии браузера Microsoft Edge на движке Chromium. Изображения предоставлены ресурсом NeoWin. Чуда не произошло – вместо приложения для веб-серфинга с самобытным дизайном получилась практически полная копия Google Chrome.

Edge – это фирменный обозреватель Microsoft, встроенный в ОС Windows 10 и заменивший собой всемирно известный Internet Explorer. В своей нынешней версии он базируется на проприетарном движке Edge HTML, развивающийся не так быстро, как того требуют регулярно обновляющиеся веб-стандарты. Microsoft решила перевести браузер на открытый движок Chromium с целью догнать и, по возможности, перегнать конкурирующие продукты – Opera, Firefox, «Яндекс.браузер» и тот же Chrome.

Вторичный дизайн

Обновленный Edge теперь очень легко спутать с самым популярным браузером – у него есть полный набор базовых элементов, заимствованных у Chrome. Присутствуют те же кнопки домашней страницы, навигации и обновления, та же пиктограмма «Избранное» в адресной строке, а по нажатии на изображение профиля в верхнем правом углу окна появляется выпадающее меню с информацией об используемом аккаунте.

Edge на движке Chromium...

...и оригинальный Edge на Edge HTML

Стартовая страница тоже напоминает аналогичную в Chrome, и дело даже не в строке поиска – она как раз есть у подавляющего большинства браузеров, вне зависимости от используемого в нем движка. Дело в пиктограммах наиболее часто посещаемых страниц – в точно таком же виде эта подборка выдается пользователям Chrome. Даже размеры изображений приблизительно одинаковые.

Меню выбора дизайна стартовой страницы

Но тут нужно внести ясность: в отличие от Chrome, новый Edge поддерживает несколько вариантов компоновки начальной страницы: она позволяет активировать дополнительные блоки, в том числе и новостные, в которых будет отображаться лента последних событий, взятая с портала Microsoft News.

Стартовая страница с блоком новостей

Что касается подключенного к браузеру профиля, то в Edge используется учетная запись, которую пользователь получает при регистрации в сервисах Microsoft. Также в браузере по умолчанию активна поисковая система Microsoft Bing вместо привычного многим поиска Google.

Даже меню настроек - и то скопировали подчистую

Сходство Edge с браузером Google можно обнаружить и в меню настроек: если сейчас в Edge оно представляет собой выдвижную панель, то в новой версии оно выглядит ровно так же, как в Chrome и, как минимум, Vivaldi – современном браузере с дизайном в стиле классической Opera 12.x. Иными словами, теперь настройки будут располагаться на отдельной вкладке со списком подпунктов слева.

Поддержка расширений

Оригинальный Edge, вышедший вместе с Windows 10 29 июля 2015 г., изначально имеет встроенную поддержку собственных расширений, которую Microsoft планирует сохранить.

В обновленном Edge обязательно будут привычные пользователям расширения

По данным источника, браузер по-прежнему сможет запускать уже существующие расширения, но в дополнение к ним появится поддержка аддоны Chrome. При этом доступа к фирменному магазину Google Store у пользователей браузера, вероятно, не будет – искать нужные расширения им придется в соответствующем разделе в Microsoft Store.

Сроки релиза

В настоящее время обновленный Edge находится в режиме закрытого внутреннего тестирования, и доступ к нему предоставлен лишь разработчикам и ряду участников сервиса Windows Insider. Microsoft не разглашает ни дату выпуска финальной версии, ни хотя бы сроки начала публичного тестирования бета-версии браузера.

До конца весны 2019 г. Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10 с индексом 19H1. Существует вероятность, что новый Edge станет его частью, наряду с «песочницей» для безопасного запуска подозрительных файлов и классическим меню «Пуск», из которого исчезнут «живые» плитки (live tiles).

Но не так важно, когда именно выйдет новый Edge. Главное, чтобы в обновленной версии браузера не было серьезных недочетов и уязвимостей, коими страдает оригинальный обозреватель на Edge HTML. К примеру, в августе 2018 г. в нем была обнаружена брешь в системе безопасности, позволявшая хакерам красть любые файлы с компьютера жертвы. По состоянию на 6 марта 2018 г. уязвимость устранена.

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