Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome

Браузеру Falkon для стабильной работы требуется существенно меньше оперативной памяти, чем известному своим «аппетитом» Google Chrome. Это стало возможным благодаря оптимизации программного кода, над которым работают специалисты Linux-сообщества KDE, и особому интерфейсу, подстраивающемуся под графическое окружение операционной системы. В основе Falkon лежит активно развивающийся браузерный движок Blink.

Обновленный и экономичный

Браузер Falkon, известный в первую очередь благодаря минимальному потреблению оперативной памяти, в отличие от того же Google Chrome, обновился до версии 3.1.0. Экономичность Falkon позволяет работать в нем с большим количеством вкладок на далеко не самых современных компьютерах и ноутбуках. Chrome, для сравнения, потребляет намного больше оперативной памяти, чем популярный браузер Firefox. Причем чрезмерный расход системных ресурсов проявляется как под Windows, так и под macOS, вне зависимости от разрядности системы. Как выяснила редакция CNews, при 40 открытых пустых вкладках Chrome 72 требуется 1,5 ГБ памяти, тогда как Firefox 65 занимает 1,3 ГБ, а Falkon – 1,33 ГБ. Если закрыть 25 вкладок и оставить 15, то расход сократится до 910 МБ, 610 МБ и 645 МБ соответственно.

Falkon – это кроссплатформенный браузер с открытым исходным кодом, распространяющийся по лицензии GPL v3, и в новой его версии он доступен для скачивания и установки пока только на ПК под управлением Linux. Дистрибутив под Windows на 21 марта 2019 г. на официальном сайте отсутствует и будет добавлен позже. Под эту платформу последняя версия браузера имеет индекс 3.0.1 от 8 мая 2018 г. Поддерживаются 32- и 64-битные системы, начиная от Windows 7. Ранние версии Falkon также работали в macOS, но в новой версии эта платформа в силу технических причин не поддерживается, и разработчики не сообщают, когда планируют вернуть ее. Разработкой и продвижением проекта занимается сообщество девелоперов KDE, и в основе браузера используется движок Blink с поддержкой актуальных веб-стандартов, что делает теоретически возможной интеграцию в него расширений для Chrome.

Нововведения

90% изменений в Falkon 3.1.0 скрыто от глаз пользователей – в его интерфейсе практически все осталось по-прежнему, разве что была модернизирована строка поиска. Основное нововведение в браузере – это улучшенная совместимость с со средой разработки QtWebEngine 5.12, самой актуальной по состоянию на 21 марта 2019 г. Разработчики также добавили поддержку написания плагинов (дополнений) с использованием QML, интегрировали начальную поддержку клиентских сертификатов и повысили стабильность работы плагинов, написанных на Python.

Falkon 3.1.0

Юзабилити браузера тоже было модифицировано: так, за счет нового плагина MiddleClickLoader пользователь сможет вставлять текст из буфера обмена уже не по команде Ctrl+V и не через контекстное меню, а по нажатию средней кнопки мышки или колесика. Помимо этого, в Falcon теперь есть белый список cookie-файлов, который не будет очищаться при удалении личных данных. Это означает, что даже после полной очистки браузера пользователю не придется повторно авторизовываться на сайтах, заранее внесенных им в этот белый список.

Особенности Falkon

Falkon отличается не только практически нулевым потреблением системных ресурсов на фоне конкурирующих разработок, но и рядом доступных по умолчанию возможностей. К примеру, браузер поставляется с интегрированным блокировщиком рекламы AdBlock, который в данном случае может работать как со стандартными черными списками, так и с пользовательскими правилами блокировки. Это очень важное преимущество, особенно перед Chrome, в котором над работой блокировщиков рекламы нависла серьезная угроза.

Интерфейс Falkon можно сделать прозрачным

От классического браузера Opera 12.x, поддержка которого прекращена после перехода на движок Blink, Falkon досталась «Экспресс-панель», страница быстрого доступа к наиболее часто посещаемым сайтам.

Интерфейс обозревателя максимально упрощен, что тоже сказалось на уменьшении системных требований, и по умолчанию он подстраивается под визуальное окружение той среды, под которой он запущен. Другими словами, под KDE или Windows в браузере будет разный набор стилей и пиктограмм. Кроме того, есть поддержка дополнительных тем оформления с возможностью гибкой настройки.

Falkon умеет полностью блокировать Flash-контент или запускать соответствующие блоки на сайтах по клику мышкой. Впрочем, это уже не ново – в Firefox подобная функция появилась еще в 2015 г.

Также в Falcon реализована возможность приватного веб-серфинга – в этом режиме браузер не пишет историю посещений и не сохраняет файлы Cookie. В одной из последних версий разработчики добавили возможность импорта закладок из Firefox и Chrome.

Браузер с многолетней историей

Проект Falkon берет свое начало в 2010 г., то есть он ненамного младше вышедшего в 2008 г. браузера Google Chrome, по состоянию на март 2019 г. считающегося самым популярным в мире.

Гибкая настройка внешнего вида - одно из достоинств Falkon

На заре своего существования браузер носил название QupZilla, а его код был написан на движке Python. Изначально браузер создавался в среде QtWebKit, но уже к релизу версии 2.0 проект переехал на более современную QtWebEngine, так как QtWebKit к тому времени перестала развиваться.

Переименование QupZilla в Falcon произошло в 2017 г. после того, как шефство над разработкой проекта переняло сообщество KDE. Исходный код браузера переписан на C++, что дало возможность сделать его кроссплатформенным.