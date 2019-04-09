Новый браузер Microsoft на движке Chromium стал доступен всем желающим. Ссылки для скачивания
Новый Edge теперь доступен всем
Microsoft официально опубликовала первые сборки переработанного браузера Edge на базе движка Chromium. Испытать новинку теперь может любой желающий, в то время как ранее обновленный браузер был доступен только участникам программы предварительной оценки Windows 10 – Insider Preview.
Дистрибуция тестовых сборок в настоящее момент осуществляется посредством двух каналов: Canary, на котором новые сборки выходят ежедневно, и Dev, обновляющийся каждую неделю. Dev-сборки, как отмечается на сайте проекта, отличаются более высоким уровнем стабильности и тестируются командой разработчиков Microsoft. В скором времени также должен появиться и третий канал – Beta, на котором раз в шесть недель будут выходить наиболее стабильные сборки обозревателя.
Доступные для загрузки дистрибутивы браузера Edge предназначены для 64-разрядной Windows 10. Позднее ожидается появление поддержки Windows 7, Windows 8/8.1 и macOS. Язык интерфейса – пока только английский.
Напомним, что впервые новый фирменный браузер Microsoft оказался в свободном доступе в конце марта 2019 г. Попавшая в интернет версия обозревателя выявила присутствие в нем некоторых функций, недоступных в оригинальном браузере на движке EdgeHTML, и показала стабильную и быструю работу под Windows 10. Первоисточниками «утекшего» в Сеть дистрибутива стали китайские веб-ресурсы.
Внешний вид и особенности Edge Chromium
Edge на движке Chromium отличается интерфейсом, вписывающимся в общую концепцию оформления Windows 10 – Fluent Design и в визуальном плане сильно напоминает Google Chrome.
Как и в старой версии Edge на движке EdgeHTML, на стартовом экране может располагаться подборка свежих новостей из агрегатора Microsoft News, но только в случае выбора «Информационного» (Informational) режима отображения. Помимо новостной ленты в нем также предусмотрено наличие поисковой строки.
Во «Вдохновляющем» (Inspirational) режиме лента «спрятана», а поисковая строка выводится поверх фонового изображения, которое автоматически и регулярно меняется (источник изображения – сервисы Bing).
Еще один альтернативный вариант компоновки – «Сфокусированный» (Focused) – отличается от предыдущего отсутствием фонового рисунка.
Наконец, «Собственный» (Custom) позволяет настроить внешний вид начальной страницы по своему усмотрению.
В дополнение к перечисленному, пользователям доступен импорт паролей и закладок из старой версии Edge или Chrome, а также возможность установки расширений сразу из двух магазинов – Microsoft Store и Google Store, для чего в настройках браузера необходимо активировать соответствующий переключатель – Allow extensions from other stores («позволить установку расширений из других источников»).
Поисковой системой по умолчанию назначена Microsoft Bing, хотя ничто не мешает пользователю вручную добавить альтернативные варианты в соответствующем разделе настроек. История, пароли и другая информация синхронизируется через аккаунт Microsoft.
Предпосылки отказа от EdgeHTML
Оригинальный Edge на собственном движке Microsoft – EdgeHTML, появившийся вместе с Windows 10 в июле 2015 г., заменил собой всем известный браузер Internet Explorer, от которого Microsoft рекомендует отказаться всем без исключения, позаимствовав у него ряд недостатков. В частности, «старый» Edge работает медленнее современных браузеров на Chromium и обновляется не так оперативно, что выливается в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могут, например, лишиться личной информации.
По официальной версии, переход на Chromium был осуществлен ради улучшения совместимости с сайтами и упрощения процесса разработки приложений. Однако, по мнению одного из бывших стажеров команды разработчиков Microsoft Edge, на самом деле решение было принято потому, что Google слишком часто и непредсказуемо модифицировала свои веб-приложения, из-за чего в других браузерах они работали с ошибками.