«Касперский» купит долю в «убийце» Microsoft Office и Google Docs

«Касперский» приобретет долю в разработчике «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» планирует стать акционером компании «Новые облачные технологии» (НОТ) – разработчика российского офисного пакета «Мой офис». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров. Представители компаний подтвердили изданию наличие планов по осуществлению сделки.

Сделка, сумма которой, не раскрывается сторонами, должна быть закрыта в течение двух месяцев. Доля, приобретаемая «Лабораторией Касперского», также не разглашается. Известно лишь то, что контрольный пакет НОТ по итогам сделки останется у действующих акционеров. Президент Infowatch Наталья Касперская объясняет сделку стремлением «Лаборатории» получить больше госконтрактов в рамках политики импортозамещения.

По данным ЕГРЮЛ на 15 апреля 2019 г., крупнейшая доля в ООО «Новые облачные технологии» в размере 72,8% принадлежит Андрею Чеглакову, бывшему вице-президенту «Ростелекома». 10 апреля 2019 г. она увеличилась на 3,15% с 69,65% – свои доли продали считающийся выходцем из разведки ГДР Маттиас Варниг (Matthias Warnig) и экс-вице-президент «Роснефти» Томас Хендель (Thomas Hendel), которым принадлежало 0,9% и 2,25% соответственно. Оба теперь уже бывших миноритария впервые обзавелись акциями НОТ в 2017 г., приобретя их у Чеглакова.

Лаборатория Касперского» станет совладельцем компании-разработчика российского офисного пакета «Мой офис»

Источник «Ведомостей» в НОТ отмечает, что решение иностранцев выйти из состава акционеров обусловлено желанием зафиксировать прибыль: их доли заметно подорожали благодаря росту числа клиентов компани, в том числе достаточно крупных, а также ускоренному развитию продукта «Мой офис».

В мае 2018 г. НОТ и Внешэкономбанк (ВЭБ) подписали соглашение о сотрудничестве: ВЭБ планировал инвестировать в разработчика «Моего офиса» 1,9 млрд руб., но, по данным «Ведомостей», планы так и не были воплощены в реальность.

Несколько слов о пакете «Мой офис»

НОТ занимается разработкой пакета «Мой офис» – платформы совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набора офисных сервисов: текстового редактора, электронных таблиц, презентаций и почты.

Продукты НОТ внесены в единый реестр российского программного обеспечения и сертифицированы ФСТЭК и Министерством Обороны на соответствие требованиям по информационной безопасности, действующим в России. Решения НОТ внедрены и используются в таких структурах как Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Росимущество, «Ростех» и «Почта России».

«Новые облачные технологии» начала разрабатывать «Мой офис» в 2013 г. Изначально целью было создать продукт, готовый к эксплуатации в частном облаке на стороне организации, а также современную альтернативу конкурентным офисным сервисам, таким как Microsoft Office и Google Docs.

Весной 2015 г. был открыт публичный доступ к отечественному сервису, а в октябре 2015 г. коммерческие версии пакета офисных приложений стали доступны для заказа. Тогда же «Лаборатория Касперского» и «Новые облачные технологии» объявили о технологическом партнерстве, в результате которого «Мой офис» получил защиту от разнообразных киберугроз благодаря интеграции с Kaspersky Security для почтовых серверов.

