Долю в «Моем офисе» купил экс-разведчик — коллега Путина

В соучредители «Новых облачных технологий» потянулись партнеры из недавно появившейся загадочной структуры МТВ. Вслед за Василием Цуприком и Томасом Хенделем долю в разработчике «Моего офиса» приобрел и Маттиас Варниг, считающийся выходцем из разведки ГДР и давним другом Владимира Путина.

Новый соучредитель разработчика «Моего офиса»

В компании «Новые облачные технологии», известной как разработчик отечественного офисного пакета «Мой офис», появился новый акционер — Маттиас Варниг. В соответствии с записью в ЕГРЮЛ, появившейся 27 ноября 2017 г., ему теперь принадлежит доля компании в 1,8%.

Как сообщила в разговоре с CNews представитель организации Лилиана Пертенава, эту долю Варниг выкупил у Андрея Чеглакова, бывшего вице-президента «Ростелекома». При этом за Чеглаковым продолжает оставаться самая крупная доля компании — в 50,5%. Сумма сделки не раскрывается.

В результате прихода Варнига, в «Новых облачных технологиях» теперь числится десять соучредителей. Помимо Варнига и Чеглакова в их число входят Алексей Кирсанов с долей в 10%, Виталий Кривенко — 10%, Александр Давидан — 10%, гендиректор организации Дмитрий Комиссаров — 6%, ООО «Интеркорп» — 5%, Алексей Доброхотов — 3,5%, Василий Цуприк — 1,6% и Томас Хендель — 1,6%.

Долю в НОТе прикупил бывший разведчик и друг Владимира Путина

Примечательно, что последние (до Варнига) из вошедших в состав учредителей компании Цуприк и Хендель вместе с Варнигом числятся соучредителями ООО МТВ (ранее «МТВ консалтинг»). Организация была зарегистрирована 31 июля 2017 г. Основным видом ее деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ее гендиректором заявлен Филипп Чеглаков (однофамилец крупнейшего соучредителя «Новых облачных технологий»). Сайт компании в интернете редакции обнаружить не удалось

Кто такой Маттиас Варниг

По данным Forbs, Маттиас Варниг является экс-сотрудником внешней разведки ГДР и давним знакомым президента России Владимира Путина.

На данный момент Варниг выступает управляющим директором компании Nord Stream 2 AG — швейцарского разработчика газопровода «Северный поток 2» через Балтийское море для поставок российского газа на рынок Евросоюза.

Кроме того, Варниг входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний. В их числе «Роснефть», «Транснефть» и «Русал».